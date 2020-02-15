Hafter’den misket bombası terörü

Libya’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Rusya ve Fransa’nın desteklediği Hafter terörü sivil yerleşimleri misket bombaları ile hedef alıyor. Al-Araby ingilizce haber sitesinni bildirdiğine göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) Perşembe günü yayınladığı raporda, Hafter terör örgütünün geçen Aralık ayında, Libya’nın başkenti Trablus’ta yerleşim alanlarını hedef aldığı saldırıda misket bombaları kullanıldı. HRW’nin raporuna göre Aralık ayının son günlerinde, Trablus’un güneyinde, havaalanı yolu yakınındaki banliyöleri hedef alan saldırıda, siviller için oldukça tehlikeli olan misket bombası kullanıldı.

Darbeci Hafter

KALINTILARA RASTLANDI

HRW yetkililerinin Aralık ayı sonunda Trablus’ta yaptığı incelemelerde, iki adet RBK-250 PRAB 2.5M tipi misket bombası kalıntılarına rastladıklarına raporlarında belirttiler. Raporda, Hafter terör örgütünün saldırısında “havadan karaya atılan yüksek tahrip gücüne sahip bombaların” kullanıldığının da tespit edildiği belirtildi.

HAVA SALDIRILARINDA KULLANILIYOR

2016 yılında War is Boring adlı bir internet sitesi, savaş uçakalrı ve helikopterlere misket bombaları yükleyen Hafter terör örgütü mensuplarına ait fotoğrafları yayınlamıştı. Fotorğaflarda Hafter terör örgütünün elindeki Mig-21 tipi savaş uçakları ile Mi8-T tipi helikopterlere RBK-250-270 PTAB 2.5M tipi misket bombaları yüklenirken görülüyordu.

SİVİLLER İÇİN ÇOK TEHLİKELİ

Havadan bırakılan veya karadan fırlatılan bombanın içinde misket büyüklüğünde patlayıcılar bulunuyor. Bombanın atılmasından sonra dağılan misketler daha sonra da infilak edebileceği için siviller özellikle de çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Misket bombalarının kullanımı 2008 yılında 107 ülkenin imzacısı olduğu konvensiyon ile yasaklanmıştı.

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RUS ASKERİ ÖLDÜ

Helikoptere yüklenen misket bombası

Öte yandan Rusya’da yerel gazete bir ülke askerinin Libya’da öldürüldüğünü ileri sürdü. Orenburg kentinde yayınlanan Orengrad gazetesinde çıkan haberde, bir Rus askerinin, Libya’da görev esnasında öldürüldüğü iddia edildi. Haberde, askerin keskin nişancı olduğu belirtilerek Libya’daki çatışmalara takma isimle katıldığı kaydedildi. Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in Libya’da Hafter terör örgütü saflarında olduğu biliniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rus askerlerinin Libya’da görev yapmadığını, Rus vatandaşların ise para karşılığında buradaki çatışmalara katıldığını savunmuştu.

BAE zırhlıları ele geçirildi

Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı askeri birlikler Hafter terör örgütüne yönelik operasyonda Birleşmiş Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve ağır silahlı kamyonetler ele geçirdi. UMH açıklamasında “Bugün düzenlenen operasyonda BAE’ye ait 2 askeri zırhlı araç ve ağır silah monte edilmiş 3 kamyonet ele geçirdik; ayrıca farklı ülke vatandaşı çok sayıda silahlı milis yakaladık.” ifadeleri kullanıldı.