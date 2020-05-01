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Dünya Haftere darbe üstüne darbe Libya hükümeti vurmaya devam ediyor
ORTADOĞU

Hafter'e darbe üstüne darbe: Libya hükümeti vurmaya devam ediyor

Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu. Hafter güçlerine ağır bombardıman sürerken, Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini ve UMH meşrü hükümetine destek vereceklerini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, darbeci Hafter güçlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, darbeci Hafter güçlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, darbeci Hafter güçlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.

Hafter kuşatıldı: Hilal taktiğiyle yedi cephede ilerliyorlar
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Sebha kenti desteğini Hafter'den çekmişti

Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini ve UMH meşrü hükümetine destek vereceklerini duyurmuştu.

Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti: Libya hükümeti darbeci Hafter'i havadan vurdu
DÜNYA
Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti: Libya hükümeti darbeci Hafter'i havadan vurdu
  • Açıklamada, "Libya halkının ısrarla reddetmesine rağmen ülkeye bir Mısır tecrübesi yaşatılmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Sebhalılar, UMH'nin BM tarafından da tanındığına dikkat çektiler. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada da Libya'daki ölümlerden Hafter'in sorumlu olduğunun altı çizildi.

Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti: Libya hükümeti darbeci Hafter'i havadan vurdu
DÜNYA
Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti: Libya hükümeti darbeci Hafter'i havadan vurdu
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