Hafter'e darbe üstüne darbe: Libya hükümeti vurmaya devam ediyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, darbeci Hafter güçlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.
Sebha kenti desteğini Hafter'den çekmişti
Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini ve UMH meşrü hükümetine destek vereceklerini duyurmuştu.
- Açıklamada, "Libya halkının ısrarla reddetmesine rağmen ülkeye bir Mısır tecrübesi yaşatılmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Sebhalılar, UMH'nin BM tarafından da tanındığına dikkat çektiler. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada da Libya'daki ölümlerden Hafter'in sorumlu olduğunun altı çizildi.