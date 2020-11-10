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Dünya Libyalı kadın avukat Bingazide sokak ortasında öldürüldü Hafteri eleştirmişti
ORTADOĞU

Hafter'i eleştiren Libyalı kadın avukat öldürüldü

Libyalı kadın avukat Bingazi’de sokak ortasında öldürüldü: Hafter'i eleştirmişti

Libyalı kadın avukat ve aktivist Henan el-Berasi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Bingazi’de sokak ortasında uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Berasi, sosyal medyada yayımladığı ve çokça paylaşılan videolarında, ülkenin darbeci Hafter kontrolündeki doğu bölgesindeki sözde yetkilileri yolsuzluk ve yasa dışı zenginlikle suçluyor, onlara karşı cesur çıkışlarıyla tanınıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darbeci Hafter
Darbeci Hafter

Libya basınında çıkan haberlere göre, kadın hukukçu Berasi, Bingazi şehir merkezindeki 20'nci caddede arabasından çıktığı sırada, içinde silahlı kişilerin bulunduğu 3 araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Darbeci Hafter'i eleştirmesinden 24 saat geçmemişti

Berasi, sosyal medyada yayımladığı ve çokça paylaşılan videolarında, ülkenin darbeci Hafter kontrolündeki doğu bölgesindeki sözde yetkilileri yolsuzluk ve yasa dışı zenginlikle suçluyor, onlara karşı cesur çıkışlarıyla tanınıyordu.

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  • Libyalı kadın hukukçu ve aktivist, 27 binden fazla takipçisi bulunan Facebook hesabından yakın zamanda paylaştığı bir videoda, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in general rütbesi almasını eleştirmişti.

"Hafter'in oğlu nasıl birden general oldu anlamadım"

Berasi, söz konusu videoda, "çok sayıda sıradan asker rütbe almak için uzun zamandır beklerken, Hafter'in oğlunun genç yaşında nasıl birden yüzbaşılıktan generalliğe yükseldiğini anlamadığını" ifade etmişti.

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Kadın hukukçunun ölüm haberi, videoyu yayınlamasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden geldi.

Berasi ayrıca, yakın zamanda Hafter'in sözde İçişleri Bakanı'nı da eleştirerek, bu kişiye bağlı silahlı kişilerin kızını öldürme girişiminde bulunduğunu duyurmuş ve Hafter'e bağlı bu güçleri "çeteler" olarak nitelendirmişti.

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Avukat Berasi suikastı, kaçırılan milletvekili Sergiva'yı hatırlattı

Berasi, Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi'de hedef alınan ilk sembol kadın isim değil.

Libyalı kadın milletvekili Siham Sergiva (57) da Hafter milisleri tarafından geçen yıl Bingazi'deki evinden kaçırılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

  • 17 Temmuz 2019'da evinden kaçırılan kadın parlamenter, Hafter'in Şubat 2019'da başkent Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırılarına ve ülkedeki insan hakları ihlallerine karşı tutumlarıyla öne çıkmıştı.
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