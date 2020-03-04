Hafter'in Libya'ya verdiği zarar milyar dolarlar

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların, petrol limanları ve kuyularını kapatmasıyla başlayan petrol üretim kesintisinin ülke ekonomisine verdiği zarar 2,6 milyar dolara ulaştı.

Libya'daki petrol ve doğal gazın çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, Hafter yanlısı grupların petrol limanları ile kuyularını 17 Ocak'ta kapatmalarının ardından 2 Mart'a kadar ortaya çıkan bilançoya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, ülkede günde 1 milyon varilin üzerinde üretim kaybı yaşanarak günlük ham petrol üretiminin 129 bin 240 varile kadar düştüğü belirtildi.

Petrol üretim kesintisinin başladığı 17 Ocak'tan 2 Mart'a kadar toplamda 44 milyon 750 bin varil petrolün üretilemediği kaydedilen açıklamada, yaşanan kesintinin Libya ekonomisine verdiği zararın günlük 60,5 milyon dolar, 17 Ocak - 2 Mart tarihlerindeki toplam zararın ise 2 milyar 590 milyon doların üzerinde olduğu aktarıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, başta başkent Trablus olmak üzere ülkenin orta bölgelerindeki bazı önemli kentlerde akaryakıt depolarının boşaldığına dikkati çekerek, akaryakıt arzında sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

OYNAT 00:00 NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor? 2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.



Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.

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Ne olmuştu?

Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şarara ve El-Fil petrol kuyularında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Trablus'un ticari limanının 18 Şubat'ta Hafter'e bağlı milislerce aynı gün içinde iki ayrı füzeli saldırıya hedef olmasının ardından, Libya Ulusal Petrol Kurumu başkentin ihtiyaçlarını karşıladığı akaryakıt ve doğal gaz tankerlerini buradan çıkarmak zorunda kalmıştı.

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