Dünya Halil Falyalı suikastı Silahlar bulundu
ORTADOĞU

Halil Falyalı suikastı: Silahlar bulundu

KKTC’deki Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar bulundu. Polis, 2 kalaşnikof ve 1 tabancanın olay yerinin yaklaşık bir km batısındaki bir dere yatağında bulunduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Halil Falyalı suikastı: Silahlar bulundu
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KKTC’de arabası kurşun yağmuruna tutulan Halil Falyalı suikastıyla ilgili soruşturma büyük titizlikle yürütülüyor. KKTC Polis Genel Müdürlüğü, cinayette kullanılan silahların bulunduğunu duyurdu.

Saldırının gerçekleştiği Çatalköy 20 Temmuz Caddesi’ne yaklaşık 1 km uzaklıkta dere yatağına atılmış halde 2 Kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 13 mermi bulundu. Yapılan balistik incelemeler sonucu bu silahların Halil Falyalı suikastında kullanılan silahlar olduğu tespit edildi.

Halil Falyalı
Halil Falyalı

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Halil Falyalı cinayetiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle KKTC’de gözaltına alınan 4 şüphelinin sorguları sürerken; Türkiye’de gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Musa Çiçek
Musa Çiçek

Cinayetin hemen ardından “Söylemez Kardeşler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve 2 adamı, önceki gün de Mustafa Söylemez’in kardeşi Faysal Söylemez ile birlikte 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Mustafa Söylemez ve iki adamının gözaltı süreleri dün 4 gün uzatıldı.

Veysel Sarı
Veysel Sarı

‘Mustafa Söylemez kafasına sıktı’ iddiası

Cinayetle ilgili KKTC’de tutuklanan zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede bilgi veren Polis Müfettişi Murat Bayram, Veysel Sarı’nın “ülkeye Alanya’dan tekne ile yasadışı yollardan giriş yaptıkları, kaldıkları evi Mustafa Söylemez’in kiraladığı” beyanında bulunduğunu aktardı.

Ada basınında da olayla ilgili dikkat çeken haberler yer aldı. Bugün Kıbrıs’ın iddiasına göre; saldırı öncesi Falyalı ile telefonda konuştuğı tespit edilen Mustafa Söylemez’in, arabası tarandıktan sonra Falyalı’nın yanına gidip kafasına ateş eden kişi olduğu öne sürüldü.

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