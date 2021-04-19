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Dünya Halk Macronu istifaya davet etti
AVRUPA

Halk Macron'u istifaya davet etti

Halk Macron'u istifaya davet etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Montpellier şehrini ziyareti esnasında protesto edildi. Halk kendisini yuhalarken 'Macron istifa' şeklinde slogan attı.

Haber Merkezi AA
Halk Macronu istifaya davet etti
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

Halktan "Macron istifa" sloganları

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

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