Halktan para toplayıp gemi alacak

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunan donanmasına yeni savaş gemileri alınabilmesi için yardım hesabı açarak, halktan para toplayacaklarını açıkladı. Gelecek Yıl Yunanistan’ın Akdeniz ülkeleriyle beraber bir enerji merkezi ve üreticisi olacağını savunan Kammenos, “Yeni fırkateynler ve amiral gemisi alarak filomuzu güçlendirmek için Yunan halkına ve armatörlerine, 1 Ocak 2019’da açılacak hesaba yatıracakları para ile kendi ihtiyaçlarından keserek ulusal çabamıza destek vermeleri çağrısında bulunuyorum” dedi. Bakan, ilk parayı kendi maaşından yatıracağını açıkladı.
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