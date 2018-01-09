Hamaney'den ABD ve İngiltere'ye mesaj: Başarısız oldunuz

İran Dini Lideri Ali Hamaney, ABD ve İngiltere’nin İran’da huzursuzluk çıkarmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını belirterek “ABD ve İngiltere, İran’ı karıştırmakta başarısız oldunuz” açıklamasında bulundu.
"Hep başarısız olacaksınız"
İran dini lideri Ali Hamaney İran’da karışıklık çıkarma girişimlerinin engellendiğini belirterek twitter hesabında, “Bir kez daha, ABD, İngiltere ve İran’ı karıştırmak isteyenler, başarısız oldunuz ve gelecekte de başarısız olacaksınız” paylaşımında bulundu.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, protesto gösterilerine destek verdiğini açıklamış zamanı geldiğinde destek göreceklerini söylemişti.
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