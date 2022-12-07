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Hamaney'den dikkat çeken çıkış: Kültürel yapıda devrim gerekli

İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından patlak veren protestolar sürerken, ülkenin dini lider Hamaney'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamaney "Ülkenin kültürel yapısında devrim yapmak gerekiyor." dedi.

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Hamaneyden dikkat çeken çıkış: Kültürel yapıda devrim gerekli
Ayetullah Ali Hamaney

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki kültür sisteminin "devrimci bir şekilde yeniden yapılandırılması" çağrısında bulundu.

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar sürerken, İran dini lideri Hamaney'den açıklama geldi.

Hamaney, "Ülkenin kültürel yapısında devrim yapmak gerekiyor. Yüksek Konsey, ülkenin farklı alanlarında kültürdeki zayıflıkları gözlemlemelidir" ifadelerini kullandı.

'Ahlak polisliği kaldırıldı' iddiası

Ülke çapında protestolar 3 aya yakın süredir devam ederken, bazı yetkililerin ahlak polisliğinin kaldırıldığını açıklaması kafa karıştırırken, konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri geçtiğimiz günlerde ahlak polisi birimlerinin kaldırıldığını açıklaması kafa karışıklığı meydana getirdi. Ancak konuya ilişkin devlet yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, Belgrad'da gazeteciler tarafından Montazeri'nin açıklamasına ilişkin soruya doğrudan bir yanıt vermedi.

Bazı yerel haber sitelerinde, "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakınma Merkezi"nin sözcüsü ahlak polisliğinin kaldırıldığını açıkladığı aktardı.

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İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
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