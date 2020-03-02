Dünya Hamaneye yakın isim koronavirüsten öldü
ORTADOĞU

Hamaney'e yakın isim koronavirüsten öldü

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayetullah Ali Hamaney.
Ayetullah Ali Hamaney.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, hayatını kaybetti.

Mirmuhammedi, 6 ve 7'nci dönemde Kum milletvekilliği yapmış, 2018'de Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atanmıştı.

Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
OYNAT 00:32
Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına koronavirüs teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.

İRAN'DA VİRÜS YAYILIYOR

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 385 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı.

Cihanpur, son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtmişti.

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