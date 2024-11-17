Hamaney'in komada olduğu iddia edildi: En son 7 Kasım'da görülmüştü

Orta Doğu’da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin ardından İran’da liderlik krizinin baş gösterdiği belirtiliyor. Son olarak, İsrail medyasından gelen yeni bir iddia gündeme oturdu.





'Hamaney komada' iddiasi





Paylaşılan haberlerde İran'ın 85 yaşındaki lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğu iddia edildi.





Ciddi hasta olduğu raporlara yansımıştı





İddialar, New York Times'ın ekim ayının başlarında Ali Hamaney'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna dair bir raporunun ardından gözleri İran'a çevirdi.





'İran ölümü gizliyor' söylentileri





Ancak, Hamaney'in son durumuna dair İran'ın resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama gelmedi.





Bunun sebebinin ise İran'ın ölümü gizleyerek olası karışıklıkların önüne geçmek istediği yönünde bir tavır sergilediği de vurgulandı.





En son 7 Kasım'da görüldü





Haberlerde ayrıca Ayetullah Hamaney'in en son 7 Kasım'da görüldüğü de belirtildi.





Oğlu en büyük aday





Hamaney'in ölmesi durumunda en büyük oğlu Mücteba Hamaney'in kendisinden sonra tahta geçeceği de iddialar arasında.











