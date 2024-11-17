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Hamaney'in komada olduğu iddia edildi: En son 7 Kasım'da görülmüştü

Hamaney'in komada olduğu iddia edildi: En son 7 Kasım'da görülmüştü

10:5117/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Hamaney
Hamaney

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, 85 yaşındaki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in komada olduğu iddia edildi. Daha önce sağlık sorunları yaşadığı ileri sürülen Hamaney, en son 7 Kasım’da kamuoyunda görülmüştü.

Orta Doğu’da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin ardından İran’da liderlik krizinin baş gösterdiği belirtiliyor. Son olarak, İsrail medyasından gelen yeni bir iddia gündeme oturdu.


'Hamaney komada' iddiasi


Paylaşılan haberlerde İran'ın 85 yaşındaki lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğu iddia edildi.


Ciddi hasta olduğu raporlara yansımıştı


İddialar, New York Times'ın ekim ayının başlarında Ali Hamaney'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna dair bir raporunun ardından gözleri İran'a çevirdi.


'İran ölümü gizliyor' söylentileri


Ancak, Hamaney'in son durumuna dair İran'ın resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama gelmedi.


Bunun sebebinin ise İran'ın ölümü gizleyerek olası karışıklıkların önüne geçmek istediği yönünde bir tavır sergilediği de vurgulandı.


En son 7 Kasım'da görüldü


Haberlerde ayrıca Ayetullah Hamaney'in en son 7 Kasım'da görüldüğü de belirtildi.


Oğlu en büyük aday


Hamaney'in ölmesi durumunda en büyük oğlu Mücteba Hamaney'in kendisinden sonra tahta geçeceği de iddialar arasında.




#İran
#Hamaney
#İsrail

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