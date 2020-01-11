Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kamuya atama töreninde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi. 'Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor' diyen Erdoğan, "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin" ifadelerini kullandı.