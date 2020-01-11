Dünya Hamaneyin Twitter hesabı askıya alındı
ORTADOĞU

Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı. Konuyla ilgili Twitter'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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İran lideri Hamaney
İran lideri Hamaney

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Twitter hesabının geçici olarak askıya alındığı öğrenildi.

Hamaney'in profiline girmeye çalışanlar "Bu hesapta olağandışı bir etkinlik oldu" uyarısıyla karşılaşırken, Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Hesabın askıya alınması, İran'ın Ukrayna yolcu uçağını düşürdüklerini itiraf etmesinin ardından geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

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