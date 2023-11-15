Hamas: ABD daha fazla katliam için İsrail'e yeşil ışık yakıyor

İşgalcilerin ve müttefikinin, Gazze Şeridi'nde toplu soykırım savaşından direk sorumluluğu taşıyan Washington'un müttefiki olduğu İşgalcilerin yalan anlatılarının doğruluğunu tespit için Birleşmiş Milletler'e bir komisyon kurup, tüm hastaneleri dolaşmaları ve incelemelerde bulunmaları yönündeki çağrımızı yeniliyoruz."