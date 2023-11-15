Hamas: ABD daha fazla katliam için İsrail'e yeşil ışık yakıyor

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Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını benimsemesi kınandı.
"Pentagon ve Beyaz Sarayın Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklaması (Hamas'ın kullandığına dair iddiası) ABD'nin işgal güçlerine daha fazla katliam yapması ve halkımızın topraklarından tehciri için baskı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere vahşice katliamların artması için bir yeşil ışıktır.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün basına verdiği demecinde, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.