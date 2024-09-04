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Dünya

Hamas: ABD İsrail’in soykırımı sürdürmesi için zaman kazanma peşinde

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, "İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi" ve "Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı" amaçladığını belirtti.

07:36 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 07:42 - 4/09/2024 Çarşamba
AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 819'a, yaralıların sayısı 94 bin 291'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 819'a, yaralıların sayısı 94 bin 291'e yükseldi.

Hamas'ın Telegram'daki sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir teklif sunma niyeti konusunda medyada duydukları ve arabulucularla konuşulanlar dışında yeni bir şeyin olmadığını söyledi.


ABD'nin İsrail'in ortağı olduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeterli baskıyı uygulamadığını ve sunulan girişimlere uyması için yapılması gerekenleri yapmadığını ifade eden Hamdan,
“ABD'nin bir girişim sunma konusundaki konuşması, İsrail-ABD başarısızlığının bir sonucu olarak (İsrail sokaklarındaki) öfkeyi absorbe etme ve Filistin halkını daha fazla öldürmesi için Netanyahu'ya daha fazla zaman verme girişimidir"
dedi.

'Yeni bir girişime gerek yok'

Hamdan, İsrailli esirlerin Gazze'den İsrail'in şartlarına göre kurtarılması fikrinin mümkün olmadığını ve saldırılar sona ermedikçe ve İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmedikçe esirlerin ailelerine geri dönmeyeceğini kaydetti.


Hamaslı yetkili Hamda
n, "Yeni bir girişime gerek yok. Gereken, Netanyahu'yu 2 Temmuz'da sunulan ve direnişin onayladığı şeye mecbur bırakmaktır. Çıkış yolu budur, ufku olmayan daha fazla müzakere değil"
diye konuştu

Hamas'ın, İsrail'in Philadelphi Koridoru'nda kalmasına izin veren her türlü formülü reddettiğini yineleyen Hamdan, Philadelphi Koridoru'nun,
"Ateşkes, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme ve esir takasını içeren anlaşmanın imzalanması için üzerinde anlaşmaya varılan"
Gazze'den çekilme sürecinin bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Son ateşkes teklifi iddiası

Washington Post (WP) gazetesinde 2 Eylül'de yayınlanan habere göre, gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de
"kabul et ya da reddet biçiminde"
son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etmişti.

Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.


Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.




#gazze
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#ABD
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#Usame Hamdan
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