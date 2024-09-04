Hamas: ABD İsrail’in soykırımı sürdürmesi için zaman kazanma peşinde

Hamas'ın Telegram'daki sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir teklif sunma niyeti konusunda medyada duydukları ve arabulucularla konuşulanlar dışında yeni bir şeyin olmadığını söyledi.
'Yeni bir girişime gerek yok'
Hamdan, İsrailli esirlerin Gazze'den İsrail'in şartlarına göre kurtarılması fikrinin mümkün olmadığını ve saldırılar sona ermedikçe ve İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmedikçe esirlerin ailelerine geri dönmeyeceğini kaydetti.
Son ateşkes teklifi iddiası
Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.
Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.