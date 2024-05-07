Hamas ateşkes İsrail katliam dedi

Gazze’deki soykırım yedinci ayını tamamlarken Kahire’de Mısır ve Katar ara buluculuğunda gerçekleşen görüşmeler İsrail’in soykırım inadı yüzünden sonuçsuz kaldı. Hamas’ın ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmasına rağmen İsrail, sivillerin son sığınağı olan Refah’a saldırı başlattığını açıkladı. Kahire’deki ateşkes müzakereleri ile ilgili ilk açıklama dün akşam saatlerinde Hamas’tan geldi.

HENİYE: KABUL ETTİK

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl-Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil’i telefonla arayarak ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri onayladıklarını söyledi. Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı. Başka bir Hamas yetkilisi de ateşkes önerisinin kabul edilmesinin ardından "Top artık İsrail'in sahasında" açıklaması yaptı.

OY BİRLİĞİ İLE KATLİAM KARARI

Hamas’ın açıklamasının ardından Refah'ta kalabalıklar havaya ateş ederek kutlama yaptı. Ancak sevinç kısa sürdü. İsrail Savaş Kabinesi, Hamas’ın ateşkese onay verdiğini duyurmasına rağmen Refah’a saldırı kararı aldı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan saldırı kararıyla "İsrailli esirlerin serbest kalması ve savaşın amaçlarına ulaşılmasının hedeflendiği" belirtildi. Hamas’ın kabul ettiği önerinin Tel Aviv yönetiminin şartlarından “uzak olduğu” ancak İsrail’in esir takası mutabakatını görüşmek için arabulucularla görüşmek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceği ifade edildi.

EN AZ 50 NOKTAYA SALDIRI

Kararın ardından İsrail savaş uçakları ve topçuları Refah şehrinin doğusuna yoğun bir saldırı başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Refah saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

Akşam saatleri itibariyle Refah kentindeki 50’den fazla alana hava saldırısı düzenlediklerini belirten Hagari, saldırı yapılan yerlerin Hamas’a ait olduğunu öne sürdü. Hagari, Refah’ın doğusuna kara saldırısına hazırlık yapıldığını söyledi.

İlk hedef iki sınır kapısı

Gazze’de on binlerce insanı katleden terör devleti İsrail, müzakereleri sabote etmesinin ardından aylardır bomba yağdırdığı Refah bölgesine karadan saldırı için düğmeye bastı. İşgalci gücün yayınladığı haritalara göre bölgenin güneyindeki Filistinlileri Mavasi ve Han Yunus’a tahliye etmeye başlayan işgalci gücün ilk hedefi ise, Gazze’nin dünyaya açılan son iki kapısı olan Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarında Filistin kontrolünü sona erdirmek. Selahattin Ekseni üzerinde daha önce de kontrol talep eden ancak Mısır’dan istediği karşılığı bulamayan terör devleti, burada bulunan sınır kapılarında hakimiyet sağlayacak, kapsamlı bir işgal yapmasa dahil Filistinliler üzerinde tam abluka uygulayacak. Kente kara yoluyla giriş çıkışları kapatmayı hedefleyen işgalci güç, ABD’nin yapımını üstlendiği ve yüzde 50’sini tamamladığı işgal limanını tek giriş noktası olarak kullanacak.

EN BÜYÜK HASTANE HİZMET DIŞI KALACAK

Terör devleti İsrail, Filistinlilerin nefesini kesmek için start verdiği Refah işgalinin ilk safhası olan tahliyelere başladı. Kentin İsrail sınırında olan bölgelerde yaşayan 250 binden fazla Filistinlinin kuzey kesimlere sürülmesi bekleniyor. Bölgedeki en büyük hastane olan Yusuf el-Neccar ve yardım kamyonlarının güzergahı da tahliye alanı içerisinde bulunuyor. El-Neccar'ı kapatmayı hedefleyen işgalci güç, sınırlı sayıda kamyonla giren yardımlar üzerinde de kısa zamanda kontrol sağlamayı amaçlıyor.

İŞGAL LİMANINI DEVREYE SOKACAK

Kente kara operasyonu düzenleyecek İsrail, sınır kapılarını kontrol ettikten sonra, yardım girişlerini işgal limanı üzerinden tek noktadan denetleyecek. Böylelikle Gazze üzerindeki abluka tam kapasiteye ulaşacak. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, ABD ordusunun Gazze Şeridi kıyısına insani yardımların bölgeye deniz yoluyla ulaştırılması için inşasına başladığı iskelenin yüzde 50’den fazlasının tamamlandığını açıklamıştı.

ŞİMDİDEN 100 BİN KİŞİ SÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun bir sözcüsü de basına yaptığı açıklamada, beklenen kara saldırısı öncesinde doğu Refah'tan "yaklaşık 100.000 kişinin" tahliye edildiğini söyledi. Yerel kaynaklardan gelen görüntüler de Filistinlilerin yaşadıkları bölgeleri terk etmeye başladığını doğruladı. İşgalci güç, tahliye emrini uçaklardan attığı broşürlerle tebliğ etti. Önceki gün sabah saatlerinde Refah üzerine fırlatılan broşürlerde, İsrail güçlerinin, “Kuzey’deki güvenli bölgelere gidin” dediği görüldü. Daha önce Refah kenti de güvenli bölge ilan edilmiş, kuzeyden sürülen Filistinliler yollarda katledilmişti. İsrail güçleri kente aylarca bomba yağdırmış ve Gazze’de güvenli bir bölge olmadığı açığa çıkmıştı.

New York Times gazetesine konuşan bir İsrailli kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Refah saldırısına başlamak için müzakereleri çıkmaza sürüklediğini belirtti.







