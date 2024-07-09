Hamas ateşkes o katliam peşinde

Gazze’de 9 aydır devam eden soykırımın sona ermesi için uluslararası kamuoyunun baskısıyla masaya dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin sağlanmasına şart olarak “Katliamın devam etmesine” güvence istiyor. Hamas tarafı ise, Netanyahu yönetiminin aksine, ateşkes taslağına olumlu yaklaştıklarını, daha önce şart koştukları maddelerde esneme yapılabileceğini ve "kalıcı bir ateşkes olmaksızın" rehine müzakerelerine başlayabileceklerini açıkladı. İsrail’in işi yokuşa sürmesi ve Hamas’ın tutumu ışığında, İsrail ve soykırım partneri ABD’nin, “Hamas ateşkesden kaçıyor” iddialarının asılsız olduğu gün yüzüne çıktı.

KUZEYE DÖNÜŞÜ YASAKLAYACAK

“Gazze Kasabı” lakaplı İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini" savundu. İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı. Netanyahu, birinci talep olarak "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutma" şartını duyurdu. Ayrıca binlerce silahlı Hamas mensubunun Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. Söz konusu talep, “Kuzeyin ilhakı için konulan şart” olarak yorumlandı.

İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması istendi. Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı siyasilerin, Gazze'ye saldırıların durması halinde, başbakanı, hükümeti devirmekle tehdit ettiği biliniyor. Son olarak İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesi gerektiğini savundu. Filistin karşıtlığıyla tanınan aşırı sağcı Smotrich, Gazze'ye yönelik saldırıların şu an durdurulmasının "Hamas'ın toparlanarak bölgede yeniden savaşmasına izin vermek" olacağını öne sürdü. Smotrich ve ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail’in saldırıları durdurması halinde hükümetten çekileceğini açıklamıştı.

HAMAS’TAN BİR ADIM DAHA

Diğer tarafta ise bir Hamas yetkilisi yerel kaynaklara verdiği demeçte Hamas’ın "kalıcı bir ateşkes olmaksızın" rehine müzakerelerine başlamayı kabul ettiğini söyledi. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, rehine müzakerelerine başlayabilmek için "(Hamas'ın) daha önce İsrail'in tam ve kalıcı bir ateşkesi kabul etmesini şart koştuğunu" hatırlattı. Yetkili, "Arabulucuların tutuklu müzakereleri devam ettiği sürece ateşkesin de devam edeceğine dair söz vermesi nedeniyle bu adım atlandı. (Hamas) kalıcı ateşkes olmadan müzakerelerin başlayacağını kabul ederek, kalıcı ateşkes koşulundan geri adım attı" ifadelerini kullandı. Kendilerinin ateşkesin sağlanması için adım attıklarını dile getiren yetkili, “Cevabımızı arabuluculara ilettik ve işgalcinin cevabını bekliyoruz" dedi. Öte yandan İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.











