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Dünya

Hamas duyurdu: İsrail Gazze'de şehit Haniye'nin korumaları ve ofis çalışanları katletti

Hamas, terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin bazı korumaları ile ofisinde çalışanların hayatını kaybettiğini açıkladı.

12:47 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 13:13 - 20/08/2024 Salı
AA
Şehit Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
Şehit Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısına ilişkin bilgi verildi.


Katil İsrail'in Şatı Mülteci Kampını hedef aldığı saldırısında, Haniye'nin bazı korumaları ve ofisinde çalışanların yaşamını yitirdiği kaydedildi.


Taziye mesajının yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlere ilişkin detaylı bilgi verilmedi.


Hamas, bu saldırının, İsrail'in,
"Haniye ile yakından uzaktan bağlantısı olan herkese duyduğu nefretin boyutunu"
yansıttığını belirtti.


Tahran'daki suikastle bitmeyecek


İsrail'in işlediği bu suçların, Haniye'nin çocuklarına ve torunlarına düzenlediği suikast ya da akrabalarının evlerini bombalamakla başlamadığı gibi Tahran'daki suikastla da bitmeyeceği ifade edildi.


İsrail saldırılarının Filistinlilerinin direniş iradesini kıramayacağı vurgulandı.


İsrail'in dün Şatı Mülteci Kampında bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.


Hamas lideri Haniye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.




#Haniye
#israil
#Şatı Mülteci kampı
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