Hamas duyurdu: İsrail Gazze'de şehit Haniye'nin korumaları ve ofis çalışanları katletti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısına ilişkin bilgi verildi.
Katil İsrail'in Şatı Mülteci Kampını hedef aldığı saldırısında, Haniye'nin bazı korumaları ve ofisinde çalışanların yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Taziye mesajının yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlere ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Tahran'daki suikastle bitmeyecek
İsrail'in işlediği bu suçların, Haniye'nin çocuklarına ve torunlarına düzenlediği suikast ya da akrabalarının evlerini bombalamakla başlamadığı gibi Tahran'daki suikastla da bitmeyeceği ifade edildi.
İsrail saldırılarının Filistinlilerinin direniş iradesini kıramayacağı vurgulandı.
İsrail'in dün Şatı Mülteci Kampında bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Hamas lideri Haniye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.