Hamas duyurdu: İsrail Gazze'de şehit Haniye'nin korumaları ve ofis çalışanları katletti

Katil İsrail'in Şatı Mülteci Kampını hedef aldığı saldırısında, Haniye'nin bazı korumaları ve ofisinde çalışanların yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"Haniye ile yakından uzaktan bağlantısı olan herkese duyduğu nefretin boyutunu"

"Haniye ile yakından uzaktan bağlantısı olan herkese duyduğu nefretin boyutunu"

İsrail'in işlediği bu suçların, Haniye'nin çocuklarına ve torunlarına düzenlediği suikast ya da akrabalarının evlerini bombalamakla başlamadığı gibi Tahran'daki suikastla da bitmeyeceği ifade edildi.