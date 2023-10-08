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Hamas: Esir alınan işgalcilerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat daha fazla

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi. Hamas, esir alınan işgalci İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşündüğünden "kat kat daha fazla" olduğunu ve Gazze Şeridi'nin her yerinde bulunduklarını açıkladı.

07:59 . 8/10/2023 Pazar
AA
İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde

İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde

Saldırı sebebiyle işgalci İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.


Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, işgalci İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.


Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İşgalci İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.



#Aksa Tufanı
#Ebu Ubeyde
#Hamas
#israil
#filistin
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