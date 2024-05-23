Hamas: Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Endonezya’da düzenlenen 10. Dünya Su Forumu’na katıldı. Forum konuşan Başkan Altay, “Dünya üzerinde insanların suya erişimi, suyun sürdürülebilir bir kaynak olarak tüm insanların hizmetine sunulması, toplumsal refahın artırılması gibi konularda UCLG Başkanı olarak kanaatlerimizi ifade ettik. Ayrıca her uluslararası toplantıda olduğu gibi burada da Gazze’de yaşayan kardeşlerimizin su ve gıdadan yoksun bırakılarak soykırıma uğradıklarını ve bu soykırımın bir an önce bitmesi için uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması konusuna dikkat çektik” dedi.