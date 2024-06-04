Hamas hazır işgalci oyalıyor

Tüm dünyayı karşısına, uluslararası hukuk kaidelerini de ayaklar altına alan işgalci İsrail, Hamas’ın yeşil ışık yaktığı ateşkese yanaşmıyor. Uluslararası baskının neticesinde ABD Başkanı Joe Biden, taraflara, ilk başta 6 haftalık olmak üzere 3 aşamalı kapsamlı bir ateşkes anlaşması teklif etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Hamas tarafının teklife sıcak baktığını ve topun İsrail’de olduğunu açıkladı. Teklif, İsrail’deki soykırım kabinesinde ise çatlaklar oluşturdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iktidar ortaklarının nabzını yoklarken, aşırı sağcı bakanlar, ateşkesin kabul edilmesi halinde hükümeti feshetmekle tehdit etti. Ülkedeki hahamlar da ateşkese karşı olduğunu beyan ederken. Savunma Bakanı Yoav Galant ise Gazze’de Hamas’ın olmadığı bir yönetim planı üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Terör devleti İsrail, Nisan ayındaki ateşkes görüşmelerinde de masayı yıkan taraf olmuştu.

MISIR'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Ateşkes görüşmelerinin aracı ülkelerinden Mısır'ın Dışişleri Bakanı Samih Şükri ateşkes teklifi ve tarafların yanıtı hakkında açıklamalarda bulundu. Şükri "Hamas, Biden tarafından sunulan öneriye karşı olumlu olduklarını söyledi, şimdi İsrail'i bekliyoruz" diye konuştu. Şükri ayrıca Mısır'ın, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'ta sınır kapısının kontrolünü eline geçirmesini kabul etmediğini aktardı. Sınır kapısında Filistin yönetimi sağlanmadan geçişlerin devam etmesinin çok zor olduğunu vurguladı.

İLK DURAĞI BEN-GVIR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Biden’ın teklifi sonrası hükümet ortakları ile görüşmelere başladı. Netanyahu’nun ilk durağının Gazze'de esir takası ve ateşkese karşı hükümetten çekilme tehditlerinde bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olacağı bildirildi. İsrail Başbakanlığından bir kaynak, Netanyahu'nun 31 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes teklifini Ben-Gvir'e anlatmayı planladığını ifade etti. Kaynak, Netanyahu'nun, teklifte İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya zorlayan bir hükmün bulunmadığı ve teklifin "sorumsuz bir anlaşma" olmadığı konusunda Ben-Gvir'i ikna etmeye çalışacağını belirtti.

SMOTRICH HAHAMLARDAN İCAZET ALDI

Netanyahu’nun ziyaret edeceği bir diğer isim ise aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olacak. Smotrich, önceki gün yaptığı açıklamada, "Hamas'ı yok etmeden ve tüm rehineleri geri vermeden savaşı bitirmeyi" kabul eden bir hükümetin parçası olmayacağını söyledi. İsrail basınına göre Smotrich, Netanyahu’ya karşı harekete geçmek için hahamlarla görüştü ve onların

desteğini aldı.

BIDEN GERÇEKLERİ AÇIKLAMADI

Temasları öncesi açıklamalarda bulunan Netanyahu, hükümet ortaklarının tansiyonunu düşürmek için, “İsrail yalnızca konuyu tartışmayı kabul etti' ifadelerini kullandı. İsrail’in saldırıları 42 gün boyunca durdurabileceğini ifade eden eli kanlı İsrail lideri, ancak savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğini ifade etti. Biden’ın gerçekleri açıklamadığını belirten Netanyahu, “Ateşkesin ikinci aşamasında savaşı bitirmeyi kabul etmedik, Tartışmayı kabul ettik. Biz sadece kendi şartlarımızda tartışırız” sözlerini sarf etti.

SOYKIRIMCI YÖNETİMDE İNFİAL

İsrail’in Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli de ateşkes taslağını “şaka” olarak niteledi. ABD’yi ziyaret eden ve New York’ta B'Sheva Konferansı'nda konuşan Chikli, İsrail’in savaşmaktan başka seçeneğinin olmadığını ve son Hamas mensubu etkisiz hale getirilene kadar savaşın sürmesi gerektiğini savundu. Rehinelerin geri getirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan, “Ama çocuklarımızın geleceğini de düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Sderot Belediye Başkanı Alon Davidi de Netanyahu'nun anlaşmayı kabul etmesi halinde artık başbakan olarak görev yapmasına izin verilmemesi gerektiğini savundu.

ABD ANLAŞMA İÇİN BASTIRIYOR

Kasım ayındaki seçimler öncesi büyük baskı altında kalan Biden yönetimi de ateşkesi kabul ettirmek için tüm gücüyle bastırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz’la telefonda görüştü. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Gallant, ateşkes sonrası Hamassız bir Gazze üzerine çalışma yürüttüklerini Blinken’a iletti.











