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Dünya

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin Katar'dan açıklama: Anlaşması yakında olacak

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin müzakerelerde çözülebilecek lojistik küçük zorluklar kaldığını söyledi.

09:01 - 20/11/2023 Pazartesi
AA
Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Doha'da basın toplantısı düzenledi.


AB yetkilisi Borrell ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ele aldıklarını belirten Al Sani, görüşmede ayrıca "Gazze'de gerçekleşen soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme" gibi uygulamaları da görüştüklerini söyledi.

Savaşın durmasının yardımların girişi için insani koridorların açılmasının önemine işaret eden Al Sani, "Önceliklerimizin başında, derhal ateşkes, Gazze Şeridi'ne yönelik tüm intikam ve ayrım gözetmeyen saldırılar, soykırım, açlık ve zorla yerinden etme uygulamalarının sona ermesi ve Gazze'ye uzun yıllardır uygulanan haksız kuşatmanın son bulmasıdır." dedi.


Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının yakında olacağına işaret eden Al Sani, "Hamas ile İsrail arasında bir esir takası için önümüzde sadece küçük zorluklar kaldı." diye konuştu.


Al Sani, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve burada tutulan İsrailli rehineler konusunu da ele aldıklarını aktararak, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı bir duruş sergileme çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğünü vurgulayan Al Sani, uluslararası toplumun durdurmaktan aciz kaldığı söz konusu saldırıların Gazze'de yol açtığı insani, ahlaki ve hukuki felaketin büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.


Al Sani, İsrail'e de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyarak Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve insani koridorlar açması çağrısında bulundu.




#Filistin
#gazze
#israil
#Katar
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