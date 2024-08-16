Hamas: İşgalci süreci sabote ediyor

Katar'ın başkenti Doha'da, ABD ve Mısır'ın da bulunduğu halde İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı (MOSSAD) Başkanı David Barnea'nın başkanlığındaki İsrail heyetinin katılımıyla yeni müzakereler başlarken, Hamas işgalcinin yeni şartlar öne sürmesinin ardından heyet göndermedi. Duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, İsrail'in müzakerelerin gidişatını sabote etmek için katliamlar işlediğine dikkat çekti. Hamdan, hareketin Doha'ya heyet göndermemesine ilişkin de "Müzakere süreci boyunca Hamas, önerilere yanıt vererek, tartışarak, müzakere ederek, fikrini ifade ederek ve bazı şeyleri reddederek ciddi ve sorumlu bir şekilde davrandı, ancak yolda kaldı. İsrail tarafına gelince, her zaman yetkisiz bir heyet gönderiyordu veya heyetleri bir turdan diğerine değiştiriyordu ve böylece baştan başlıyorduk veya yeni koşullar dayatıyordu" ifadelerini kullandı. Mısır'da yayın yapan El-Kahire El-İhbariyye gazetesi, arabulucu taraflardan Mısır heyetinin Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşılması için çaba sarf ettiğini bildirdi. Haberde "Mısır, tüm taraflara acil sükunet için üzerinde mutabakat sağlanacak metnin oluşturulması gerektiğini yineledi" ifadeleri kullanıldı.
BOMBARDIMANLAR SÜRÜYOR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile durum değerlendirmesi yaptı. Ateşkes için Doha'ya heyet gönderen İsrail, buna rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının dün, Gazze'nin güneyindeki Sabra mahallesinde bir eve düzenlediği bombardımanda aynı aileden 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Doha'da müzakerelerin bugün de devam etmesinin beklendiği ve tarafların "anlaşmanın uygulanmasına ilişkin detaylara odaklandığı" kaydedildi.