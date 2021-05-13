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Dünya Hamas İsrailin ikinci uluslararası havalimanını hedef aldı
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Hamas İsrail’in ikinci uluslararası havalimanını hedef aldı

Hamas, İsrail saldırılarına karşılık İsrail’in ikinci uluslararası havalimanı olan Ramon Havalimanının roket saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail, Tel Aviv’e roket saldırılarının ardından özel ve kargo uçuşları dışındaki tüm uçakların Ben Gurion Havalimanından, Ramon Havalimanına yönlendirmişti.

Haber Merkezi İHA
Hamas İsrail’in ikinci uluslararası havalimanını hedef aldı
Saldırının gerçekleştirildiği bölgede hasar meydana gelmedi.

İsrail, Gazze saldırılarına devam ederken, El Kassam Tugayları İsrail’in saldırılarına karşılık verildiğini açıkladı. Hamas bugün yaptığı açıklamada, Eliat kenti yakınlarındaki İsrail’in ikinci uluslararası havalimanı olan Ramon Havalimanına roket saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Havalimanına roketlerin isabet etmediği ve herhangi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi. El Kassam Tugayları Sözcüsü Abu Obeida konuya ilişkin açıklamasında, “Ayyash 250 füzesi, Gazze’ye yaklaşık 220 km mesafedeki Ramon Havaalanı’nda fırlatıldı" dedi.

İsrail, Tel Aviv’e roket saldırılarının ardından özel ve kargo uçuşları dışındaki tüm uçakların Ben Gurion Havalimanından, Ramon Havalimanına yönlendirmişti.

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