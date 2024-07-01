Hamas: İsrail'in mahkumları canlı kalkan olarak kullanması savaş suçudur

Bunun tüm savaş yasalarının ve mahkumların haklarının açık bir ihlali olduğunu ve tüm uluslararası sözleşmelerin, kanunların ve anlaşmaların göz ardı edilmesi anlamına geldiğini belirten Rişk, Filistinli tutukluların ve esirlerin maruz bırakıldıkları açlık, aşağılama ve taciz de dahil olmak üzere her türlü ihlali içeren listeye canlı kalkan suçunun da eklendiğini vurguladı.