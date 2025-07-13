Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hamas ve İslami Cihad Gazze'de ateşkesi görüştü: Müzakereler savaşın sonlandırılmasıyla sonuçlanmalı

Hamas ve İslami Cihad Gazze'de ateşkesi görüştü: Müzakereler savaşın sonlandırılmasıyla sonuçlanmalı

23:1713/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.
Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Hamas ve İslami Cihad liderleri, yaptıkları görüşmede İsrail ile dolaylı müzakerelerin Gazze'deki soykırım saldırılarının sona ermesi, İsrail'in tamamen çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasıyla sonuçlanması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, Katar'da süren müzakerelerdeki gelişmeler ele alındı. Heyetler ayrıca arabulucuların sunduğu ateşkes önerileri ve İsrail'in bu önerilere verdiği yanıtları değerlendirdi.

Hamas ve İslami Cihad, İsrail ile yapılacak her türlü dolaylı müzakerenin, Gazze'deki imha savaşının sona ermesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, sınır kapılarının açılması ve yeniden inşayla sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyet, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale ve heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmenin yerine ilişkin bir bilgi verilmezken, açıklamada, "İki heyet halkımızın fedakarlıklarını, soykırım ve açlık savaşından kaynaklanan insani acıları ve Siyonist düşmanın halkımıza ve geleceğine yönelik kötü niyetli, tehlikeli planlarını hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği günlük katliamları ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada heyetlerin, Filistinli direnişçilerin “cesaretlerini, yiğitliklerini ve kahramanlıklarını”, düşman ordusuna her gün verdikleri kayıpların boyutunu “gurur ve hayranlıkla” dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede, Katar'da devam eden müzakerelerdeki gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, İsrail ile yapılacak her türlü dolaylı müzakerenin, Gazze'deki imha savaşının sona ermesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, sınır kapılarının açılması ve yeniden inşayla sonuçlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, iki heyetin ayrıca “arabulucuların ateşkese ulaşmak için sunduğu önerilere İsrail'in verdiği yanıtları ve bunlarla başa çıkma yollarını” görüştüğü belirtildi.


Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.


#Gazze
#Hamas
#İslami Cihad
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum