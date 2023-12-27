|
Dünya

Hamas’a karşı kaybettik

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail’in Hamas’a karşı savaşı kaybettiğini söyledi. Kanal 14 televizyonuna konuşan Halutz, “Zafer kazanmak için Netanyahu görevinden ayrılmalı” dedi. Kassam Tugayları ise Cibaliye’deki operasyonda evde bulunan 40 İsrail askerinin ölü ve yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:38 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail’in Hamas’a karşı savaşı kaybettiğini ve “zafer kazanmak” için Başbakan Binyamin Netanyahu’nun görevinden ayrılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Halutz, İsrail’in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze’ye yönelik saldırılar hakkında konuştu. İsrail’in Hamas’a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, Netanyahu’nun görevden ayrılmasını istedi. Öte yandan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde İsrail askerlerine yönelik düzenlediği saldırıda 40 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Cibaliya el-Beled bölgesinde bir evde bulunan 40 İsrail askerine saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, binanın TBG roketleriyle hedef alındığı ve tüm İsrail askerlerinin ölü ya da yaralı “etkisiz hale getirildiği” kaydedildi. Öte yandan Gazze Kasabı Netanyahu, geniş güvenlik önlemleri altında Gazze’nin kuzeyini ziyaret ederek İsrail askerleriyle bir araya geldi.



#İsrail
#Hamas
#Dan Halutz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri