Hamas’a karşı kaybettik

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail’in Hamas’a karşı savaşı kaybettiğini ve “zafer kazanmak” için Başbakan Binyamin Netanyahu’nun görevinden ayrılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Halutz, İsrail’in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze’ye yönelik saldırılar hakkında konuştu. İsrail’in Hamas’a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, Netanyahu’nun görevden ayrılmasını istedi. Öte yandan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde İsrail askerlerine yönelik düzenlediği saldırıda 40 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Cibaliya el-Beled bölgesinde bir evde bulunan 40 İsrail askerine saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, binanın TBG roketleriyle hedef alındığı ve tüm İsrail askerlerinin ölü ya da yaralı “etkisiz hale getirildiği” kaydedildi. Öte yandan Gazze Kasabı Netanyahu, geniş güvenlik önlemleri altında Gazze’nin kuzeyini ziyaret ederek İsrail askerleriyle bir araya geldi.