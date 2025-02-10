Hamas'ın esir takası kararının ardından İsrail'den katliam çığırtkanlığı

İsrail Savunma Bakanı Katz, orduya Gazze'de her türlü senaryoya hazırlıklı olma talimatı verdi.
Hamas, İsrail'in anlaşma şartlarına uymaması nedeniyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan altıncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurdu. Hamas'ın bu kararının ardından ise Tel Aviv yönetimi katliam çığırtkanlığı niteliğinde açıklamalarda bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya azze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini duyurdu.
Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz
, orduya Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.
İsrail Savunma Bakanlığı
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Hamas
'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.
İsrail'den savaş çığırtkanlığı
İsrail'den savaş çığırtkanlığı
Katz, "
Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı durdurduğunu açıklamasının, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının tamamen ihlali olduğu
" iddiasında bulunarak, İsrail ordusuna, Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini duyurdu.
İşgalciler anlaşmaya uymadı
İşgalciler anlaşmaya uymadı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.
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