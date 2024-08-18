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Dünya

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Netanyahu yeni şartlar ileri sürerek anlaşmaya varılmasını engelliyor

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına karşı topraklarını onurluca savunan Hamas, ateşkes konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için yürütülen müzakerelerde işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi. Netanyahu'nun yeni şartlar ekleyerek engellediği anlaşma konusunda arabulucu tarafları zor durumda bıraktığı kaydedildi.

22:34 - 18/08/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu açıkladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi.

"Netanyahu tarafları zor durumda bırakıyor"

Açıklamada, Netanyahu'nun yeni şartlar ekleyerek engellediği anlaşma konusunda arabulucu tarafları zor durumda bıraktığı kaydedildi.

Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği" bilgisine yer verilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiği kaydedildi.

"Esirlerin hayatlarından Netanyahu'yu sorumlu tutuyoruz"

Esir takasına ilişkin yeni maddelerin de yeni öneriye eklendiği ifade edilen açıklamada, "Netanyahu'yu arabulucuların çabalarını engellemekten, anlaşmaya varılmasını engellemekten ve Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını etkileyen saldırılarla halkımızın sistematik olarak hedef alınmasıyla maruz kaldığı tehlikeleri yaşayan esirlerin hayatlarından tamamen sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen müzakereler 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapılmıştı.



#Ateşkes
#Netanyahu
#Gazze
#Hamas
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