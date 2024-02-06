Dünya

Hamas'tan Gazze'de ateşkese olumlu yanıt

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu. ABD basını, terör devleti İsrail'in, Hamas’ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiğini açıklamıştı.

20:50 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 20:59 - 6/02/2024 Salı
AA
Gazze (Foto: Arşiv)
Gazze (Foto: Arşiv)

Geçtiğimiz günlerde İsrail’in Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. ABD basınının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas’ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.

İsrail’in Gazze’de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği belirtilmişti.

Hamas'tan Gazze'de ateşkese olumlu yanıt

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.

ABD'den açıklama: Hala yapılması gereken çok iş var

AFP'de yer alan habere göre; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmelerin yarın başlayacağını belirtip,
"Hala yapılması gereken çok iş var. Ancak bir anlaşmanın mümkün ve aslında gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz ve bunu başarmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."
dedi.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.



#Hamas
#Gazze
#Ateşkes
#İsrail
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