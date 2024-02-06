Geçtiğimiz günlerde İsrail’in Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. ABD basınının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas’ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.
İsrail’in Gazze’de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği belirtilmişti.
Hamas'tan Gazze'de ateşkese olumlu yanıt
Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.
ABD'den açıklama: Hala yapılması gereken çok iş var
Gazze'deki İsrailli esirler
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.
Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.