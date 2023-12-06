Hamas'tan Hastings'in vizesine ilişkin iptale tepki: Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etme girişimi bu

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası topluma ve BM’ye İsrail’in şantaj politikasına karşı kararlı bir duruş sergileme" çağrısında bulunuldu.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’i kınamakla” itham ettiği Hastings’in vizesini iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.
Cohen daha önce de Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarının birdenbire ortaya çıkmadığını, Filistin halkının 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını söylediği için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.