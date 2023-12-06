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Hamas'tan Hastings'in vizesine ilişkin iptale tepki: Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etme girişimi bu

Hamas, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings’in vizesini iptal etme kararının "Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etme girişimi ve İsrail'in üstünlük anlayışını sürdürmesi" olduğunu belirtti.

07:10 - 6/12/2023 Çarşamba
AA

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası topluma ve BM’ye İsrail’in şantaj politikasına karşı kararlı bir duruş sergileme" çağrısında bulunuldu.


İsrail’in uluslararası yapılara saygı göstermediği belirtilen açıklamada, Hastings’in vizesinin iptal edilmesi kararının "Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etmek için yanlış söylemlerini empoze etmeye çalışan siyonistlerin kibir ve üstünlük anlayışını sürdürmesi" olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’i kınamakla” itham ettiği Hastings’in vizesini iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.


Cohen daha önce de Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarının birdenbire ortaya çıkmadığını, Filistin halkının 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını söylediği için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.




#BM
#Filistin
#gazze
#israil
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