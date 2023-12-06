Hamas'tan Hastings'in vizesine ilişkin iptale tepki: Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etme girişimi bu

Gazze’deki katliamların suç ortağı olan ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “İsrail’in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik” diyerek dünyayla ve katledilen sivillerle alay etti. Oysa İsrail, 2 ayda “bilerek ve isteyerek” 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248 kişiyi katletti.