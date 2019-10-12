Hamas'tan mesaj var: Türkiye Müslümanların kalbindedir

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı askeri harekata Gazze'den önemli bir destek mesajı geldi.
Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, harekata ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj paylaştı.
İsrail’in Türkiye’ye karşı yürüttüğü basın saldırısı kampanyası çok çirkin , kaba ve kabul edilemez.
İsrail hep düşman olarak kalacaktır , Türkiye ise dünyadaki müslümanların kalbindedir
Dr. Sami Ebu Zuhri
İsrail’in Türkiye’ye karşı yürüttüğü basın saldırısı kampanyası çok çirkin , kaba ve kabul edilemez.
Zuhri, "İsrail’in Türkiye’ye karşı yürüttüğü basın saldırısı kampanyası çok çirkin , kaba ve kabul edilemez. İsrail hep düşman olarak kalacaktır , Türkiye ise dünyadaki müslümanların kalbindedir" ifadelerini kullandı.