Hamas'tan mesaj var: Türkiye Müslümanların kalbindedir

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı askeri harekata Gazze'den önemli bir destek mesajı geldi.

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, harekata ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj paylaştı.

İsrail’in Türkiye’ye karşı yürüttüğü basın saldırısı kampanyası çok çirkin , kaba ve kabul edilemez.



İsrail hep düşman olarak kalacaktır , Türkiye ise dünyadaki müslümanların kalbindedir



Dr. Sami Ebu Zuhri — د. سامي أبو زهري (@DSZuhri) 11 Ekim 2019

Zuhri, "İsrail’in Türkiye’ye karşı yürüttüğü basın saldırısı kampanyası çok çirkin , kaba ve kabul edilemez. İsrail hep düşman olarak kalacaktır , Türkiye ise dünyadaki müslümanların kalbindedir" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör #BarışPınarıHarekatı'na desteğini resmi olarak açıklayan 3 ülke. 🇶🇦Katar🇵🇰Pakistan🇦🇿Azerbaycan REKLAM DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Eki, 2019, 10:30öö PDT )