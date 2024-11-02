Hamas'tan Mısır'ın ateşkes çağrısına ret: Aldatmaca ateşkes istemiyoruz

Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin önerdiği iki günlük ateşkese ilişkin konuştu. 'Gazze'deki saldırıların durması, İsrail ordusunun çekilmesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi' maddelerini içermeyen geçici ateşkes tekliflerinin aldatmaca olduğunu belirten Rişk, Netanyahu'nun vakit kazanmaya çalıştığını vurguladı.
Hamas üyesi Rişk, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin duyurduğu Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerisine ilişkin açıklamada bulundu.
Ateşkes için şartlarını sıraladı
Hamas yetkilisi, birkaç günlük ateşkes tekliflerinin aldatmaca olduğunu zira Gazze'deki saldırıların durması, İsrail ordusunun çekilmesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini içermediğini ifade etti.
"Netanyahu'ya vakit kazanmak için"
Hamas olarak saldırıların durmasını ve İsrail güçlerinin çekilmesini içeren fikir ve tekliflere olumlu yaklaştıklarını aktaran Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vakit kazanmak için oyalama taktiği uyguladığını ve saldırıları sürdürmek için müzakereleri kılıf olarak kullandığını dile getirdi.
Sisi'nin ateşkes teklifi
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 29 Ekim'de Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerini belirtmişti.