Dünya Hamilelere koronavirüse karşı daha dikkatli olma uyarısı
KORONAVİRÜS

Hamilelere koronavirüse karşı daha dikkatli olma uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, şu ana kadar ortaya çıkan koronavirüs vakalarında gebeler için ağır bir duruma rastlanmadığını belirterek, anne adaylarını bebeğe bir bulaşma olup olmayacağını da göz önüne alarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Buyru, yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili pek çok bilinmezlik olduğunu, şu ana kadar gerek Çin'den gerek başka ülkelerden anneden bebeğe kan yoluyla bulaşma yaşandığına ilişkin net bir bilgi ulaşmadığı kaydetti.

Yakın temasla, anne bebeği emzirirken ya da doğum esnasında bulaşmanın söz konusu olabileceğini dile getiren Buyru, İngiltere'den bildirilen yeni doğan vakasında da bu tür bir bulaşmanın söz konusu olduğunu aktardı.

Prof.Dr. Faruk Buyru, koronavirüs konusunda diğer insanlardaki risklerin gebeler için de geçerli olduğunu belirterek, şöyle devam eti:

  • "Gebelikte aslında enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretmesini bekleriz ama şu ana kadar ortaya çıkan vakalarda ağır seyretmediğini görüyoruz. Genel riskler söz konusu. Gebeler daha genç ve genellikle başka bir hastalıkları bulunmadığı için fazladan bir risk artışı söz konusu değil diyebiliriz. Anne adaylarının bebeğe bir bulaşma olup olmayacağını da göz önüne alıp daha dikkatli olması, hekimlerin de gebeyi takip ederken eğer bir enfeksiyon veya benzeri bir bulgu tespit ederse daha titiz davranması gerekiyor. Gebeliğin ilk üç ayı bebekte anomali gelişmesi açısından riskli bir dönemdir. Şimdilik koronavirüsün anomali yaptığına ilişkin bir veriye sahip değiliz. Bu virüsün anomali yapmadığı anlamına gelmez. Koronavirüsün ortaya çıkışı çok yeni olduğu için yeterli bilgimiz yok. Bildirilen vakalar enfeksiyonu gebeliğin geç dönemlerinde geçiren gebeler."

Prof. Dr. Faruk Buyru, genel önlemlerin gebeler için de geçerli olduğuna dikkati çekerek, hamilelerin çok kalabalık ortamlarda bulunmamalarının, mümkünse takiplerini erteleyebiliyorlarsa hastanelerden hatta muayenehanelerden eğer zorunlu değilse uzak durmalarının önemine işaret etti.

Gebelerin enfeksiyonun bulaşmasını en aza indirmek için bol su içmesi, düzenli uyuması ve beslenmesi, sık sık ellerini yıkaması gerektiğini belirten Buyru, aşırı stresin de bağışıklık sistemini zayıflattığını kaydetti.

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