Hankendi neden önemli?

Azerbaycan, Ermenistan'ın Laçın-Hankendi yolunu askeri amaçları için kullanma girişimlerini önlemek amacıyla 23 Nisan 2023'te Ermenistan sınırında kontrol noktası tesis etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) araçlarıyla Karabağ'a kaçak eşya taşınması ve sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması Azerbaycan'ı tedbir almak zorunda bıraktı.

Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu önerdi.

Azerbaycan Kızılayı'nın Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği yardım tırları, Karabağ'daki sözde rejim kabul etmediği için Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında bekletiliyor.

Gerilim nasıl başladı?

Fransa, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenilere insanî yardım bahanesiyle on TIR’dan oluşan bir konvoy göndermek istedi.

Ermenistan, Fransa tarafından gönderilen TIR’ları sınırdan kesintisiz bir şekilde Hankendi’ye ulaştırmak istedi. Yeni Şafak yazarı Selçuk Türkyılmaz'ın köşe yazısından derlenen bilgilere göre, her fırsatta II. Karabağ Savaşı’nın sonuçlarını yok sayan Ermenistan’ın bu tutumunu siyasî bir kurnazlık olarak değerlendiren Azerbaycan bu sebeple Fransa TIR’larının Ermenistan’dan kesintisiz bir şekilde Hankendi’ne ulaşmasına izin vermedi.

Amaç uluslararası arenada Azerbaycan'ı haksız düşürmek

Konu insanî yardım olduğu için Azerbaycan uluslararası sahada haklıyken haksız duruma düşürülmek istendi.

Böylelikle Fransa ve Ermenistan, Hankendi’de yaşayan Azerbaycan Ermenilerine insanî yardım kozunu ileri sürerek birçok hususu perdelemiş olacaktı.

Birinci ve en önemli gayenin Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında kesintisiz bir hat kurmak olduğu anlaşılıyor.

Azerbaycan Ermenileri insani yardıma muhtaç izlenimi uyandırmak

Diğer taraftan ise Azerbaycan sınırları içinde yaşayan Azerbaycan Ermenilerinin II. Karabağ Savaşı’ndan sonra insanî yardıma muhtaç kaldığı izlenimi uyandırılacaktı.

Azerbaycan toprakları müdahaleye açık hale gelsin istiyorlar

Bunu başarıp Ermenistan ile Hankendi arasında kesintisiz bir hat kurduklarında Azerbaycan topraklarını sürekli olarak müdahaleye açık hâle getirecekleri açıkça görülür.

Aliyev: Ağdam-Hankendi yolu açık

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda konuşarak mevcut durumu gayet net bir şekilde ortaya koydu. Aliyev, bu konuşmada Ağdam’dan Hankendi’ne giden yolun açık olduğunu da ifade etti.

'Her türlü yardımı yapacak güçteyiz'

Aliyev, daha önce söylendiği gibi Azerbaycan sınırları içinde yaşayan Ermenilere her türlü yardımı yapabilecek güçte olduklarını da tekrar gündeme getirdi.

Böylelikle Azerbaycan’ın pozisyonu gayet anlaşılır bir şekilde izah edildi.

Laçın-Hankendi yolu ile Ağdam-Hankendi yolu arasındaki fark ne?

Ağdam’dan Hankendi’ye gidildiğinde Azerbaycan topraklarından geçilerek Azerbaycan’ın bir şehrinden başka bir şehrine gidilecek.

Bilindiği gibi Ağdam , Hankendi’den Bakü ’ye doğru uzanan düzlükler.

Laçın ise Ermenistan sınırına yakın ve Hankendi ile Ermenistan arasındaki Azerbaycan topraklarında.

Ağdam da I. Karabağ Savaşı’nda Ermeniler tarafından işgal edilen şehirlerdendi.

İkinci savaştan sonra Ağdam’ın kalıntıları ortaya çıktı ve şehirde bulunan evlerin çatılarının dahi Ermeniler tarafından talan edildiği anlaşıldı.

Oldubittilere izin verilemeyeceğini gösterdi

Aliyev, Azerbaycan sınırları içinde yaşayan Ermenilere yardım götürülebilmesi için bu yolun açık olduğunu beyan etti.

Sayın Aliyev, böylelikle bağımsız bir ülkenin toprakları üzerinde birtakım oldubittilere izin verilemeyeceğini de göstermiş oldu.

Azerbaycan ikinci savaşta gösterdiği başarıyı siyasî sahada da hayata geçiriyor.

İki yol arasındaki fark Azerbaycan’ın egemenlik haklarını doğrudan ilgilendiriyor.

Azerbaycan egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösteriyor.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretinde dikkat çeken Hankendi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ı ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hankendi bölgesini tanıttığı görüntüler, bugün başlayan Hankendi harekatıyla yeniden gündem oldu.

İlham Aliyev, "İki dağın arasındaki yer orası Hankendi şehridir." sözüne karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otel orada mı?" diyor. İlham Aliyev de "Orada da olacak." şeklinde cevap verince Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah" şeklinde karşılık veriyor.























































