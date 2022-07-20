Dünya Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı Londrada 10 farklı noktada yangın çıktı
AVRUPA

Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı Londra’da 10 farklı noktada yangın çıktı

Güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de geçtiğimiz gün termometreler 40.2 santigrat dereceyi gördü. Rekor sıcaklığın etkisiyle başkent Londra'da 10 farklı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalındığını açıklayarak 'acil durum' ilan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı Londra’da 10 farklı noktada yangın çıktı
Londra pek çok noktada yangın devam ediyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), geçtiğimiz gün ülkede tespit edilen sıcaklıkların 40.2 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu açıkladı.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM

Rekor sıcaklıkların etkili olduğu ülkenin başkenti Londra'da 10 farklı noktada yangın çıktı. Londra’daki yangınların kontrol altına alınması için mücadele devam ederken itfaiye ekipleri, benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalındığını açıklayarak 'acil durum' ilan etti.

İngiltere 40.2 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
FOTOĞRAF 12
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İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 40.2 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu bildirdi.
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Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.
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İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.
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Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik \"kırmızı\" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.
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Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.
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Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.
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İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), yerel saatle 11:50’de Londra Heathrow'da 40.2C'lik sıcaklığın ölçüldüğünü açıkladı.
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İngiltere 40.2 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de termometreler 40.2 santigrat dereceyi gördü.

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