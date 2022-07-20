Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı Londra’da 10 farklı noktada yangın çıktı
Güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de geçtiğimiz gün termometreler 40.2 santigrat dereceyi gördü. Rekor sıcaklığın etkisiyle başkent Londra'da 10 farklı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalındığını açıklayarak 'acil durum' ilan etti.
İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), geçtiğimiz gün ülkede tespit edilen sıcaklıkların 40.2 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu açıkladı.
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM
Rekor sıcaklıkların etkili olduğu ülkenin başkenti Londra'da 10 farklı noktada yangın çıktı. Londra’daki yangınların kontrol altına alınması için mücadele devam ederken itfaiye ekipleri, benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalındığını açıklayarak 'acil durum' ilan etti.