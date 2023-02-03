Havaya sıkarak kaçtılar

Yunanistan’da ana gündem maddelerinden birisi, Ege’de Türk Sahil Güvenlik ekipleri ile yaşanan gerilim oldu. Yunan basını, havaya ateş açarak Türk Sahil Güvenlik ekibinden kaçan Yunan ekiplerinin görüntülerini yayınladı. Görüntüleri servis edilen olay 5 Ocak 2023’te Aydın Didim açıklarında yaşandı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk balıkçılarını taciz etti. Balıkçıların ihbarı üzerine dakikalar içinde bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekipleri olaya hemen müdahale etti. Ekipler yaptıkları manevralarla Yunanları bölgeden kovdu. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kaçarken havaya ateş açarak tacize devam etti. Türk Sahil Güvenlik ekipleri de havaya ateş açarak tacize misliyle karşılık verdi.