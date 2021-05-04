Hayal gören sizsiniz ​

Rum lider Nikos Anastasiadis, Paskalya bayramını kutlamak yerine Türkiye’ye nefret kusan açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Paskalya bayramı kutlamaları kapsamında ülke televizyonlarında yayınlanan bir konuşma yapan Nikos Anastasiadis, bayram kutlamak yerine Türkiye ve KKTC hakkında tepki çeken açıklamalar yapmayı tercih etti.

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TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Türk tarafını ‘Osmanlı İmparatorluğu’ hayaliyle hareket eden küstahlar olarak tanımlayıp suçlayan Rum lider Türkiye’yi, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilendirmesine ve uluslararası kanunlara uygun olmayan şekilde davranmakla itham etti. Anastasiadis, bu durumun sadece Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de isteği doğrultusunda olmadığını iddia etti. Yıllardır çözümsüzlüğü ve Megali İdea hayalini dayatan Rum tarafı, Türk tarafını çözüm çabalarını ihlal etmekle suçladı.

Nikos Anastasiadis

CENEVRE’DE BAŞARILIYMIŞ

Rum basınında yer alan habere göre Anastasiadis, Türk tarafının Cenevre’deki tutumuyla, BM’nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini ileri sürerek, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini savundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum tarafının Cenevre’de durumu başarılı şekilde yönettiklerini kaydeden Anastasiadis, yeni oldubittilerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

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FEDERASYONDA ISRAR ETTİ

Rumların, federasyonu içeren Annan Planı’na karşı çıkmasına rağmen, Anastasiadis, “Guterres’in, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin arzu ettiği çözümün (iki devletli), BM ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ye yönelik net olduğunu” savundu. Rum lider, Kıbrıs’ı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek çözüm bulunması için aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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AVRUPA’YA ŞİKAYET EDECEKMİŞ

Anastasiadis bu hafta sonu Portekiz’de gerçekleşecek resmi olmayan Avrupa Konseyi’ne katılarak Türkiye’yi Avrupa liderlerine şikayet edeceğini açıkladı. Anastasiadis ‘Türk tahrikleri’ olarak tanımladığı şikayetlerini uluslararası bir kampanyaya dönüştüreceği konusunda da küstah bir tehditte bulundu.

ANASTASİADİS AYNAYA BAKSIN

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anastasiadis’in paskalya mesajındaki ifadelerine tepki göstererek, “Anastasiadis’e yanıtım, aynaya bakması ve küstahın kim olduğunu görmesidir” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis’in paskalya mesajında ileri sürdüğü iddialara yazılı yanıt verdi.

Cenevre’de 27-29 Nisan’da gerçekleşen gayriresmi 5+BM toplantısında sundukları eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm önerilerinin büyük yankı bulduğunu belirten Tatar, Rum tarafının yalana ve iftiraya dayalı kara bir propaganda yürüterek dünya kamuoyunu aldatmaya çalıştığını kaydetti.

Tatar, bunun son örneğinin de katliamdan sabıkalı Rum yönetimi lideri Anastasiadis’in yayımladığı paskalya mesajında gördüklerini, Anastasiadis’in dini bir mesajda bile öfke ve kin kusmasının değerlendirilmesi gereken bir diğer konu olduğuna vurgu yaptı.

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ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ DİRETİYOR

Anastasiadis’in diyalog ve uzlaşıdan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Tatar, şöyle devam etti: “Anastasiadis, Cenevre’de sunduğum eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm önerimi ‘yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayal edenlerin küstahlığı’ olarak değerlendirirken, Anastasiadis’e yanıtım, aynaya bakması ve küstahın kim olduğunu görmesidir.”

Türk tarafı olarak Cenevre’de eşit statü ve egemenliğe saygı gösterilmesini talep ettiklerini belirten Tatar, Kıbrıs Helenizmini savunduğunu belirten ve EOKA terör örgütüne övgüler düzen Anastasiadis’in ise hala daha gerçekleşmeyecek boş bir hayal peşinde koşmakta olduğunu söyledi.