Hayatta kalan hastalıktan ölüyor

Gazze’de soykırım savaşı yapan işgalci İsrail, abluka altına aldığı kıyı şeridine yemek, yakıt ve ilaç girişine mani oluyor. Gazze'deki sahra hastanelerinin koordinatörü Mervan el-Hems, İsrail ablukası sonucu durumun giderek kötüleştiğini, bazı hastaların ilaç yetersizliğinden öldüğünü ifade etti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı. Hems, yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu felaket ve savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in hastaneleri hedef alması nedeniyle daha da kötüleşiyor" dedi.

BULAŞICI HASTALIKLAR YAYILIYOR

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nin hasta ve yaralılarla dolu olduğunu belirten Hems, "Daha fazla hasta ve yaralıyı almaya yetecek kadar yatağımız yok, tıbbi stok tükeniyor ve bazı hastalar ilaç yetersizliğinden ölüyor" diye konuştu. Koordinatör, İsrail ordusunun hastaneyi ve çevresini hedef alması nedeniyle kanalizasyon sorunu yaşadıklarını da belirtti. Yerinden edilmiş insanların kaldığı kamplarda Hepatit başta olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yayıldığına dikkati çeken Hems, kanalizasyon suları nedeniyle hastane ve kamp çevresinde böceklerin arttığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde BM, 450 bin çocuğun kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında olduğu açıklamıştı.

ÇADIRLARA KANALİZASYON SULARI AKIYOR

Çadırlara ve kamplara ulaşan suyun içmeye uygun olmadığını söyleyen Hems, "Kıtlık Gazze Şeridi'nin kuzeyini kırıp geçiriyor ve çocuklar için yetersiz beslenmenin önüne geçemiyoruz" dedi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden salı günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD'nin Filistin halkına yardımların ulaşmasını engellediği belirtilerek, Gazze Şeridi'nin gittikçe açlığa sürüklendiği,

3 BİN 500 ÇOCUK TEHLİKEDE

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu bildirilmişti.ABD ve İsrail'in Gazze'de 2,4 milyon sivilin açlığa mahkum edilmesinde kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, hasta ve çocuklara uygulanan aç bırakma politikasının, gıda ve ilaç girişinin yasaklanmasının insani olmayan tehlikeli bir yol olduğu kaydedilmişti. Tüm bunların Gazze'deki sivillere yönelik bir soykırım suçu olduğu belirtilerek, bu suçların durması için acil uluslararası müdahale talep edilmişti.

REFAH KAPISI KAPALI

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor. Gazze Şeridi'nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

Mısır BM’nin Refah planına katılmayacak

Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kontrol etmek için Birleşmiş Milletler'e bağlı bir Arap gücüne katılacağı konusundaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Mısır'da yayın yapan "Al Qahera News"in isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde konuya ilişkin bilgi verildi. Mısırlı kaynak, "Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını kontrol etmek için Birleşmiş Milletler'e bağlı bir Arap gücüne katılmayı onayladığına ilişkin medyada yer alan haberlerin gerçeklik payı olmadığını" vurguladı. İsrail işgali altındaki Gazze'de, önceki süreçte sınır kapılarının güvenliği Mısır güvenlik güçleri tarafından sağlamıyordu.







