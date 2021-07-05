Dünya Hazar Denizinde patlama sonrası ada oluştu
ASYA

Hazar Denizi'nde patlama sonrası ada oluştu

Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı. Gün aydınlanınca ortaya çıkan görüntü ise şaşırttı. Hazar Debizi'nde ada oluştuğu görüldü. Enerji sektöründeki yetkililer, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiğini ileri sürmüştü.

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Hazar Denizinde patlama sonrası ada oluştu
Hazar Denizi'nde patlama sonrası ada oluştu.

Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı

Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi.

Gün aydınlanınca ortaya çıkan görüntü ise şaşırttı. Hazar Debizi'nde ada oluştuğu görüldü.


ÇAMUR VOLKANI SEBEP OLDU

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) açıklamasında, gece Bakü sahilinden de görülen alevlerin sebebinin araştırılması için olay yerinde bir ekibin inceleme yaptığı bildirildi. Metrelerce yükselen alevlerin Elet ile Neftçala arasında kıyıya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşlı adada doğal şekilde yanan çamur volkanının patlamasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, alevlerin sönmeye yakın olduğu ifade edildi.

Açıklamada, petrol ve gaz yataklarında daha önce de çamur volkanlarının püskürtmesi neticesinde metan ve diğer yanıcı gazların çıktığı ve metrelerce alevlerin yükseldiği hatırlatıldı.

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