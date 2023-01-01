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Dünya
Helikopter kazasında sabotaj şüphesi
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, helikopter kazasının sebebinin sabotaj mı arıza mı olduğunun müfettişler tarafından araştırıldığını bildirdi.
13:17 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna helikopter kazası.

Ukrayna helikopter kazası.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, helikopter kazasının sebebinin sabotaj mı arıza mı olduğunun müfettişler tarafından araştırıldığını bildirdi.

Gereşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde meydana gelen helikopter kazasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

  • "Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliği kurallarının ihlali mi olduğunu yakında öğreneceğiz."

Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Birinci Yardımcısı Evgeniy Enin ve sekreteri Yura Lubkoviç'in yanı sıra helikopterde bulunanların tümünün yaşamını yitirdiklerini hatırlatan Geraşenko, şunları kaydetti:

  • "Bu korkunç felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Helikopterde bulunan herkes Ukrayna vatanseverleriydi, her biri Ukrayna'yı savunuyordu ve güçlendiriyordu. Sizleri her zaman hatırlayacağız. Aileleriniz her zaman dostların ve devletin koruması altında olacaktır."

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy kimdir?

Monastırskiy, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kurduğu Halkın Hizmetkarı Partisinden 2019'da milletvekili seçilerek siyasete atılmıştı.

Hukuk Fakültesi mezunu ve avukat kimliği ile tanınan Monastırskiy, 2021’de görevinden ayrılan Arsen Avakov’un yerine getirilmişti. İki çocuk babası Monastırskiy, 42 yaşındaydı.


#Kiev
#Ukrayna
#Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy
1 saat önce
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Helikopter kazasında sabotaj şüphesi
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