Helikopter kazasında sabotaj şüphesi

"Bu korkunç felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Helikopterde bulunan herkes Ukrayna vatanseverleriydi, her biri Ukrayna'yı savunuyordu ve güçlendiriyordu. Sizleri her zaman hatırlayacağız. Aileleriniz her zaman dostların ve devletin koruması altında olacaktır."