Helmann yurt dışı operasyonlarını genişletiyor

Helmann, 14 ülkede gerçekleştirdiği iş birliklerine yenilerini ekleyerek yurt dışı operasyonlarını Almanya Frankfurt'tan sürdürecek.





Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe inşa ettiği doğaya saygılı ve çevreci konutlarla öne çıkan Helmann, yurt dışı operasyonlarını Frankfurt'ta hayata geçirdiği merkezden yürütecek. Helmann, Türkiye'nin uluslararası gayrimenkul geliştiricisi olma yolunda yeni bir adım daha attı.





Halihazırda Almanya'da dönüşüm ve renovasyon projeleri yürüten Helmann, yurt dışı operasyonlarını yürütmek için Frankfurt şubesini devreye aldı. Şehrin merkezi konumunda yer alan ve Helmann'ın Türkiye dışındaki yatırımlarının yönetileceği ofis, yabancı ve gurbetçi yatırımcıların Türkiye'deki alımları için rehberlik de yapacak.





Bugüne kadar yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetler sayesinde Hollanda,Fransa, İngiltere,İsveç, İsviçre, Litvanya, Danimarka, Irak, Rusya ve İran gibi 14 ülkedeki yerel partnerler ile iş birliklerini sürdüren Helmann, Frankfurt merkezinin devreye alınmasının ardından ABD, Kanada, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Türk Cumhuriyetleri'nde de faaliyet göstermeyi hedefliyor.





4 ilde proje inşası sürüyor

Helmann, Frankfurt merkezli yurt dışı yapılanmasıyla uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının Türkiye yatırımlarını artırmayı da hedefliyor.





Antalya, Ankara, İzmir ve Afyonkarahisar'da karma gayrimenkul projeleri hayata geçiren şirket, Albaraka Portföy iş birliğiyle kurduğu gayrimenkul yatırım fonu aracılığı ile de yatırımcılara yepyeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.





Antalya ve İzmir'deki konut projelerinin yanı sıra Afyonkarahisar'da 107 bin metrekarelik alanda ticari alanların, AVM'lerin, akaryakıt istasyonlarının ve termal otellerin bulunduğu karma bir proje geliştiren Helmann, Ankara Beypazarı'nda 350 bin metrekarelik alanda sürdürülebilir bir kent inşa ediyor.





'Yurt dışı yapılanmamızı genişletiyoruz'

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, uluslararası bir gayrimenkul şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, her geçen gün daha fazla yatırımcı ile buluşmak ve yurt dışında faaliyetlerini genişletmek amacıyla yeni projeler ortaya koyduklarını bildirdi.





Bugüne kadar yurt dışı faaliyetlerin Türkiye'den yönetildiğini kaydeden Özgün, 'Artık yurt dışı faaliyetlerimizi yönetmek ve uluslararası yatırımcılar ile direkt iletişimde bulunmak amacıyla Frankfurt ofisimizi açıyoruz. Bu sayede halihazırda 14 ülkede gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine yenilerini ekleyerek yurt dışı operasyonlarımızı Frankfurt'tan yöneteceğiz.' ifadelerini kullandı.





Özgün, şu anda İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen şehirlerinin yanı sıra Rusya ve İran gibi ülkelerde de iş birliklerinin bulunduğunu kaydederek, ABD, Suudi Arabistan, Kanada ve Türki Cumhuriyetlerde tanıtım faaliyetlerine başlayacaklarını anlattı.





Yatırımcılara taksitle arsa imkanı

Selman Özgün, Türkiye'nin uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının odağı haline geldiğini belirterek, bu alanda ülkenin sunduğu avantajlardan bahsetti.





Kendilerinin de yerlilerin yanı sıra uluslararası yatırımcılara ve gurbetçilere geliştirdikleri projelerin yanında yer alan sınırlı sayıdaki arsaları taksitle alma imkanı sunduklarını kaydeden Özgün, 'Afyonkarahisar ve Beypazarı projelerimizin yanında bulunan markalı Helmann arsalarımızla yatırımcılara; imarlı, tapulu, altyapısı hazır parseller sunuyoruz. Müşterilerimiz taksitle bu arsalara sahip olma imkanı buluyor.' açıklamasında bulundu.





Özgün, Ankara Beypazarı'nda 350 bin metrekarelik alanda hayata geçirdikleri yatay ve yöresel mimariye sahip projelerinde yatay mimariden oluşan taş ve ahşap yapıların yer aldığını kaydederek, projeye yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.







