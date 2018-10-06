Hendeğin ardı Münbiç

ABD, Türkiye'ye Münbiç konusunda verdiği sözü halen yerine getirmezken, geçen zaman zarfında terör örgütü YPG/PKK, ilçe merkezinin etrafını kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirdi. PKK'nın kentten çıkarılmasına ilişkin Ankara ile 4 Haziran'da anlaşma imzalayan Washington'un aradan geçen süreye rağmen kayda değer bir adım atmayışı fotoğraflarla da belgelendi. Cumhurbaşkanı İbrahim Kalın'ın da geçtiğimiz gün dikkat çektiği 'oyalama taktiği', uydu görüntüleriyle gün gibi açığa çıktı.

İMZADAN SONRA HIZLANDI

Ağustos 2016'da ABD desteğiyle işgal ettiği Münbiç'te hendek-çukur-tünel kazmaya başlayan terör örgütü, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile birlikte tahkimata hız verdi. Ancak, ABD'nin 2017 Nisan'ında Fırat Kalkanı bölgesi yakınına iki adet üs kurması, PKK'nın kazma çalışmalarına ara vermesine neden oldu. PKK, kendisinin ilçeden çıkarılmasına yönelik Türkiye-ABD mutabakatı üzerine, haziran ayından itibaren faaliyetlerini yeniden hızlandırdı. Örgüt, tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını tamamladı.

TÜM KENTİ ÇEVRELİYOR

Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etti. Kenti kuş bakışı gösteren uydu fotoğraflarında da sözkonusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor. PKK, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası savaşta kullanmak üzere tüneller de kazdı. Ana hat içinde bazı bölgelerde uzunluğu 1-3 kilometre civarında başka çukur ve siperler de yer alıyor. Münbiç'i çevreleyen çukur hatlar nedeniyle ilçeye giriş çıkışlar sadece belirli noktalardan yapılabiliyor.

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KANDİL EKİBİ ORADA

Teröristler, Münbiç'e yönelik muhtemel bir TSK harekâtına karşı da güç toplamayı sürdürüyor. Zeytin Dalı Harekâtı ile PKK'nın Afrin'den çıkarılmasının ardından örgütün bu ilçeden çıkmamak için birçok noktada çukurlar kazdığı ortaya çıkarılmıştı. Afrin'de Mehmetçikten kaçıp Münbiç'e ulaşan çok sayıda teröriste burada eğitim veren PKK, Fırat Kalkanı bölgesi yakınlarına da yoğun tahkimat yapıyor. Kente Kandil'den gönderilen PKK elebaşıları ayrıca, ABD ile Türkiye'nin anlaşma imzalamasından beri 'Münbiç savunması' konulu 4 toplantı gerçekleştirdi. Toplantıların sonuncusu yaklaşık 2 hafta önce, PKK elebaşlarından, Suriye askeri sahası sorumlusu Nureddin Sofi öncülüğünde yapıldı.