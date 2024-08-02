Heniyye’yi on binler uğurladı

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi. Halka açık gerçekleştirilen törene İran Dini Lideri Hamaney’in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya ve birçok siyasi ve askeri kanattan yetkili katıldı. Tahran Üniversitesi’nde kılınan cenaze namazının ardından on binlerce İranlı Tahran’daki Azadi Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Törende Heniyye ile korumasının naaşlarını taşıyan cenaze aracı halkın arasından geçerek Azadi Meydanı’na doğru ilerledi. Filistin ve direniş örgütlerinin bayraklarının taşındığı törende halk, “Kahrolsun İsrail” , “ Kahrolsun ABD” , “İntikam, İntikam” ve “Şehidimizin kanı boşa gitmeyecek” sloganları atıldı. Törenin sona ermesinin ardından Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da da cenaze töreni düzenlenecek ve orada defnedilecek.

Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Heniyye'ye düzenlenen suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini iddia etti. Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya da düzenlenen cenaze töreninde konuştu. El- Hayya, “Siyonist rejim, bölgedeki kötülük ve güvensizliğin simgesi olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Tüm dünyanın bu kanseri sonsuza kadar yeryüzünden silmeye çalışması gerekmektedir” dedi. “Heniyye’nin sloganını ilelebet sürdüreceğiz. Siyonist rejimi tanımıyoruz” ifadelerini kullanan Hayya, “Yerinden edilmiş Filistin halkını Filistin topraklarına geri döndürmeye ve Filistin devleti kurmaya söz veriyoruz” sözlerini sarf etti.