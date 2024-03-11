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Her şeye rağmen Ramazan sevinci

Bombardıman altında hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, Ramazanın gelişiyle bir nebze sevindi. Çocuklar, davul yerine plastik bidonlarla ritim tutuyor, maytaplarla gösteri yapıp Ramazan ezgileri söylüyor.

04:00 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:38 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Terör devletinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazzeliler Ramazan ayının gelmesiyle İsrail bombardımanı altında ilk teravih namazını kıldı.
Terör devletinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazzeliler Ramazan ayının gelmesiyle İsrail bombardımanı altında ilk teravih namazını kıldı.

İşgalci İsrail ordusunun soykırım savaşına direnen Gazze'deki Filistinliler, savaşın getirdiği tüm acılara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Savaşın, yıkımın ve ölümün hakim olduğu bölgede insanlar, kısıtlı imkanlarla ramazan ayının gelişini kutluyor. Kutlamalar, geçen yıllara kıyasla mütevazı kalsa da başta çocuklar olmak üzere yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi bir nebze olsun sıkıntılarından uzaklaştırıyor. Ramazan sevincini yaşayan çocuklar davulun yerine plastik bidonlarla ritim tutuyor, maytaplarla gösteri yapıp geleneksel ramazan ezgilerini söylüyor.

"RAMAZAN MUTLULUK KAYNAĞI"

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda bir okula sığınan çocuklardan 12 yaşındaki Sali Ebu Cebel, evlerinin yıkıldığını ve okula sığınmak zorunda kaldıklarını belirterek "Savaşa rağmen, maytapla ve plastik bidonlarla ramazanın gelişini kutladık. Böylece yerinden edilen çocukların mutlu olmasını sağladık." dedi.Ebu Cebel, savaşın bitmesini ve ramazanı korkmadan, endişe duymadan arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte kutlamak istediklerini dile getirdi.

ÇOCUKLAR GÜVENLİ YAŞAM İSTİYOR

İsrail kuvvetlerinin saldırılara başladığı beş ay önce Gazze kentinin güneyindeki El-Miğraga köyünden göç eden Filistinli kız çocuğu Rinad el-Berduni ise "Burada durum içler acısı ama hem ramazanın gelişini kutlayalım, hem de çocukları sevindirelim istedik. Savaş ortamında elimizden geldiğince yaşamaya ve yaşamayı sevdiğimizi göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu. Berduni, savaşın sona ermesi ve Filistinli çocukların, tüm dünya çocukları gibi barış içinde yaşaması temennisinde bulundu.

AÇLIK KOL GEZİYOR

Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye tam bir kuşatma uygulayarak insani yardımların girişini engellemesi yüzünden Filistinli çocuklar büyük bir açlık krizinin pençesine düştü. Kuşatma, İsrail ordusunun bombardımanlarla tahrip ettiği Gazze'nin kuzey bölgesinde daha fazla yoğunlaşırken bölgede şuana kadar açlıktan yaşamını yitiren çocukların sayısının 25'e ulaştığı bildirildi.

Fadi acil yardım bekliyor

Terör devleti İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürmesi ve yardımların girişini engellemesi nedeniyle insani bir felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde, açlık, susuzluk ve ilaca erişimin olmaması nedeniyle çocuklar hastalanıyor. Bölgenin kuzeyindeki Filistinli 6 yaşındaki Fadi Al-Zant adlı çocuk sistik hastalığının tedavisi için ilaca erişiminin olmaması ve yetersiz beslenme nedeniyle Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde zor şartlar içinde tedavi altına alındı. 6 yaşındaki Fadi yaşama tutunmak için acil yardım bekliyor.



#Gazze
#Ramazan
#Filistin
#İsrail
#Soykırım
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