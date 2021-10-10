Hibrit çalışma tasarruf sağlamadı

İngiltere’de Lancaster Ünivesitesi ile Manchester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, ülkede 2020’deki ilk sokağa çıkma yasağı süresince ofis ekipmanlarına ve daha geniş evlere olan talebin arttığı belirlendi. Yaş, profesyonel geçmiş ve yaşadıkları yerin büyüklüğü bakımından farklı özelliklere sahip kişilerle yapılan görüşmelerde, çalışma ortamına dönen evler incelendi.

İSRAFA ÇARE DEĞİL

Birleşik Krallık’ta 2019 yılında çalışanların yalnızca yüzde 5’i evden çalışırken, Kovid-19 pandemisiyle beraber bu oran Nisan 2020’de yüzde 47’ye yükseldi. Ofiste işe tam zamanlı dönmek şu an mümkün olsa da mayıs ayından itibaren evden çalışanların oranı yüzde 26’ya düşerken, yüzde 11’i ise hibrit çalışma düzenine geçti. Bu yeni çalışma düzeninin enerji tasarrufu sağlayacağı ve israfın önüne geçeceği düşünülüyordu ancak tam tersi oldu.

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İHTİYAÇ FAZLALAŞTI

Araştırma sonucunda evde geçirilen vakitle beraber enerji harcamalarının yükseldiği ve bunun çalışanlar tarafından karşılanmasının zor olduğu görüldü. Çalışanların evlerini ofise dönüştürme çabaları dolayısıyla dünya çapında laptop ve masaüstü bilgisayar satışlarının Nisan ve Haziran 2020 tarihleri arasında yüzde 11,2 arttığı görüldü. Ofis masası ve sandalyesi kelimelerinin de arama motorlarında yüzde 438 daha fazla arandığı tespit edildi.