Dünya Hiç durmadan 209 km yüzdü
AVRUPA

Manş denizini yüzerek rekor kırdı, manşı 4 kez geçerke rekor kırdı

Hiç durmadan 209 km yüzdü

Amerikalı maraton yüzücüsü Sarag Thomas, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni hiç durmadan 4 kez geçerek dünya rekoru kırdı. Thomas toplam 209 km yüzdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarah Thomas.
Sarah Thomas.

Bir yıl önce meme kanseri tedavisini tamamlayan Amerikalı maraton yüzücüsü Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni hiç durmadan dört kez geçerek dünya rekoru kırdı.37 yaşındaki Thomas İngiltere'nin Dover kasabasından başladığı rekor denemesini, 54 saat 10 dakika tamamladı.

Thomas'ın takip ettiği rota.

Thomas'ın rekor denemesinde yaklaşık 128 kilometre yüzmesi planlanmıştı. Fakat güçlü akıntı nedeniyle mesafe 209 kilometreye çıktı. Kasım 2017'de kanser teşhisi konulan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi.Şimdiye kadar Manş Denizi'ni hiç durmadan üst üste üç kez yüzerek dört kişi geçti.

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