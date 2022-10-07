Dünya Himalayalardaki çığ felaketinde ölü sayısı arttı
ASYA

Himalayalar'daki çığ felaketinde ölü sayısı arttı

Himalayalar'ın Hindistan'da bulunan kısmına çığ düşmesi sonucu yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Himalayalardaki çığ felaketinde ölü sayısı arttı
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Himalayalar'ın Hindistan'da bulunan kısmına çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu.

Yetkililer, çığ düştüğünde olay yerinde bulunan Uttarakhand eyaletindeki Nehru Dağcılık Enstitüsünden 41 kursiyer ve eğitmenden 26'sının öldüğünü, 12'sinin kurtarıldığını bildirdi.

Yetkililer, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Uttarakhand eyaleti polis müdürü Ashok Kumar, eyalet sınırları içerisinde bulunan Garhwal Himalayaları'nda bir zirvede 4 Ekim'de çığ düştüğünü açıklamıştı.

Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

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