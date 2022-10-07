Himalayalar'daki çığ felaketinde ölü sayısı arttı

KKTC vekili Doğuş Derya Yunan ağzıyla konuştu: Türkiye ve Erdoğan’ı hedef aldı

KKTC vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı. KKTC Meclisinde yaptığı konuşmada “Yunanistan savaş yapmayacağız diyor. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist kendisine karşı iki bölgeli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Sayın Erdoğan KKTC'yi tanısınlar demiş. Önce kendileri tanısın” dedi.