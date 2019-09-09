Hindistan Ay aracını tespit etti

Hindistan, Chandrayaan-2 Ay misyonu kapsamında Ay’a inmek üzereyken iletişimini kaybettiği Vikram uzay aracının yerini tespit ettiğini ve yakında uzay aracıyla iletişim kurulacağını açıkladı.
GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
- Konuyla ilgili açıklama yapan Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) yetkilisi K Sivan, “Vikram uzay aracının Ay yüzeyindeki yerini bulduk ve Orbiter, uzay aracının termal görüntülerine ulaştı. Ancak henüz bir iletişim yok. İletişim kurmaya çalışıyoruz. Yakında görüşülecek” ifadelerini kullandı.