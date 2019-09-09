Dünya Hindistan Ay aracını tespit etti
ASYA

Hindistan Ay aracını tespit etti

Ay’ın Güney Kutup noktasına iniş yapmaya çalışan Vikram ile kontrol merkezi arasındaki bağlantı, uzay aracı Ay yüzeyinden 2,1 km yükseklikte iken kaybolmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vikram uzay aracı
Vikram uzay aracı

Hindistan, Chandrayaan-2 Ay misyonu kapsamında Ay’a inmek üzereyken iletişimini kaybettiği Vikram uzay aracının yerini tespit ettiğini ve yakında uzay aracıyla iletişim kurulacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

  • Konuyla ilgili açıklama yapan Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) yetkilisi K Sivan, “Vikram uzay aracının Ay yüzeyindeki yerini bulduk ve Orbiter, uzay aracının termal görüntülerine ulaştı. Ancak henüz bir iletişim yok. İletişim kurmaya çalışıyoruz. Yakında görüşülecek” ifadelerini kullandı.

Hindistan ticarette iyi ortak olmak istiyor
EKONOMİ
Hindistan ticarette iyi ortak olmak istiyor
Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

HDP'liler evlat nöbetindeki aileleri ölümle tehdit ediyor.
ABDye güven olmaz

ABD'ye güven olmaz

Uzmanlara göre 'ortak devriye' soru işaretlerini dağıtmadı.
HDPye soruşturma

HDP'ye soruşturma

Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Güvenli bölgeyi<br>teröristler için istiyor

Güvenli bölgeyi
teröristler için istiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesaj.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

Bakan Çavuşaoğlu Zarif ile Suriye'yi konuştu.
Beklenmedik trafik

Beklenmedik trafik

​Okul için tatilden dönenler yoğunluk oluşturdu.
Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

​FETÖ'cü hainlerin gönderdiği mesaj ortaya çıktı.
28 Şubat'ı hatırlatan işler var

28 Şubat'ı hatırlatan işler var

Cumhurbaşkanı, Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşuyor.

Devriyeler<br> devam edecek

Devriyeler
devam edecek

Bakanlık'tan çok net Fırat'ın doğusu mesajı.

Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

​HDP önünde bekleyenlere sanatçılardan destek.
Ortak devriye<br> sona erdi

Ortak devriye
sona erdi

ABD ile ilk ortak kara devriyesi atan zırhlılar döndü.
Dehşeti yaşadılar

Dehşeti yaşadılar

Yürüyüşe çıkanlar korkunç olay ile karşılaştı.
'Esnaf arkadaşınızım'

'Esnaf arkadaşınızım'

Sahte kimlikle açtığı kuyumcuda dolandırdı.
Şehidin kanı <br>yerde kalmadı

Şehidin kanı
yerde kalmadı

Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist öldürüldü.​
Yeni gelişme

Yeni gelişme

​İTÜ mezunu genç vahşice öldürülmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.