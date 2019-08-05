Dünya Cammu Keşmirde Hindistan yasaları geçerli olacak
ASYA

Hindistan Keşmir'e el koydu

Cammu Keşmir'de Hindistan yasaları geçerli olacak

Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan arasında ihtilafa neden olan Cammu Keşmir için adım attı. İçişleri Bakanı Amit Şah sabah saatlerinde parlamentoya Cammu Keşmir’e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinin kaldırılmasını öngören teklif götürdü. Muhalif milletvekillerinin protesto ettiği teklif, kabul edildi. Alınan kararın ardından Cammu Keşmir’de artık Hindistan yasaları geçerli olacak. Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan’ın Cammu Keşmir kararını kınadı.

Haber Merkezi IHA
Hindistan kontrolündeki bölgelere &quot;Cammu Keşmir&quot;, Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir’e &quot;Azad Keşmir&quot; adını vermişti.
Hindistan kontrolündeki bölgelere "Cammu Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir’e "Azad Keşmir" adını vermişti.

Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan arasında ihtilafa neden olan Cammu Keşmir için adım attı. İçişleri Bakanı Amit Şah sabah saatlerinde parlamentoya Cammu Keşmir’e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinin kaldırılmasını öngören teklif götürdü. Muhalif milletvekillerinin protesto ettiği teklif, kabul edildi. Alınan kararın ardından Cammu Keşmir’de artık Hindistan yasaları geçerli olacak.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hindistan’ın bu atağına Pakistan’dan kınama geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan hükümetinin Keşmir’in özerkliğini iptal etme kararını kınadı.

  • Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke’de bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, “Hindistan’ın Keşmir’in özerkliğini kaldırma planı BM’nin kararını ihlal anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Kureyşi, Pakistan’ın bu kararı engellemek için diplomatik çabalarını hızlandıracağını dile getirdi.

Cammu Keşmir'e Hindistan darbesi
FOTOĞRAF 7
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Pakistan'da karara karşı Keşmir'e destek yürüyüşü düzenlendi.
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Pakistanlılar Keşmir halkıyla dayanışma içinde olacaklarını söyledi.
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Hindistan'ın kararı protesto edildi.
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Hindistan Ahmedabad'da ise bazı gruplar kara destek verdi.
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Attıkları sloganlarla hükümetin kararı kutladı.
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Attıkları sloganlarla hükümetin kararı kutladı.
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Gösterilerde Hindistan Devlet Başkanı Modi'nin simgesini taşıdı.
Cammu Keşmir'e Hindistan darbesi
Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan arasında ihtilafa neden olan Cammu Keşmir için adım attı. İçişleri Bakanı Amit Şah sabah saatlerinde parlamentoya Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinin kaldırılmasını öngören teklif götürdü. Muhalif milletvekillerinin protesto ettiği teklif, kabul edildi. Alınan kararın ardından Cammu Keşmir'de artık Hindistan yasaları geçerli olacak.

İki ülke bölgeye asker gönderdi

Hindistan’ın Cammu Keşmir’deki güçlerine ek olarak en az 8 bin paramiliter asker daha gönderdiği belirtildi.

NDTV kanalı tarafından verilen bilgiye göre, askerler bölgede güvenliği sağlamakla görevlendirilecek. Hindistan geçen hafta da bölgeye 35 bin civarında asker göndermişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan’dan çekilirken Keşmir’i de Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Keşmir halkı, Pakistan ile birleşmek kararı alsa da dönemin prensi tercihini Hindistan’dan yana kullandı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkının karara karşı çıkmasının ardından Hindistan ve Pakistan bölgeye asker gönderdi ve iki komşu 1947 yılında ilk kez savaştı.

Günümüzde ise Hindistan Keşmir’in yüzde 45’ini Pakistan ise yüzde 35’ini kontrol ediyor. Hindistan kontrolündeki bölgelere "Cammu Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir’e "Azad Keşmir" adını verdi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1948 yılında aldığı kararla Keşmir’in askerden arındırılmasına karar verdi.

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