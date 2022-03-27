Dünya Hindistan orta menzilli füze test etti
ASYA

Hindistan orta menzilli füze test etti

Hint ordusu, Odisha eyaletinin Balasore kentinde orta menzilli füze test etti. Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada, füzenin hedefi başarılı bir şekilde vurduğu bilgisine yer verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hindistan orta menzilli füze test etti
Arşiv

Orta menzilli füzenin Balasore'da yerel saatle 10.30 sularında test edildiği belirtildi.

Açıklamada, füzenin hedefi başarılı bir şekilde vurduğu bilgisine yer verildi.

Hindistan, 24 Mart'ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart’ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

İstanbulda güneşli hava

İstanbul'da güneşli hava

Fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Siirtte evde patlama

Siirt'te evde patlama

Gaz sıkışması nedeniyle yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.
Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistanda yakalanan hükümlüsü İskender Türkiyede tutuklandı

Tarihi eserler laboratuvarda yeniden hayat buluyor.

​Otomobilde yeni kriz: Tüm dünyayı etkileyecek.

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.